Exportações de ovos do Rio Grande do Sul crescem 126% em 2023

Historicamente um dos maiores exportadores de ovos do Brasil, o Rio Grande do Sul apresentou uma alta de 126% na quantidade de produtos comercializados para o exterior em 2023. Se em 2022 o volume foi de 2,7 mil toneladas, nos últimos 12 meses chegou a 6,2 mil toneladas. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), cujo levantamento apontou um incremento de 168,1% no total de embarcados para fora do País.

• LEIA TAMBÉM: ABPA prevê aumento nas vendas de aves e suínos para o exterior em 2024

Na análise do diretor de mercados da entidade, Luis Rua, uma das causas deste expressivo aumento é resultado da biosseguridade da produção nacional frente à ausência de Influenza Aviária em território brasileiro. “Mantivemos o status de País livre da gripe aviária. Na contrapartida, outros países conhecidos como produtores de ovos foram bastante atingidos, como Estados Unidos e a União Europeia”, explica o dirigente.

Além disso, ele ressalta que este cenário global levou à abertura de novos mercados: neste ano, abriu-se oportunidades de comercialização com o México (maior consumidor de ovo per capita no mundo), o Chile (com o qual o Brasil tem um acordo que permite que todas as plantas brasileiras que cumpram os requisitos exigidos possam vender para lá) e a Argentina.

“Dessa forma, os produtores de ovos, ainda que as exportações representem apenas 1% do total produzido no Brasil, começam a entender a importância deste negócio e da manutenção do fornecimento destes produtos. Assim, vai se criando um mercado cativo como aconteceu há muitos anos com a carne de frango e da suína”, avalia.

Em 2023, o Japão foi o grande comprador internacional dos ovos produzidos no Brasil, com total de 10,3 mil toneladas em 2023 – número 848,5% superior ao registrado no ano anterior. Em seguida estão Taiwan, com 5,3 mil toneladas no ano (sem dados comparativos em 2022) e Chile, com 2,8 mil toneladas (+1.302,3%).

Em receita, estes negócios geraram importantes resultados para a sustentabilidade da cadeia produtiva, especialmente diante em um quadro de oscilações de custos. A alta registrada no ano passado é ainda maior, chegando a 182% em relação a 2022: passou de US$ 22,4 milhões para US$ 63,2 milhões.

Para Rua, o ano que se inicia deve seguir essa curva positiva nas vendas internacionais. Um dos legados deste ano positivo para o setor é o entendimento da necessidade de manutenção dos mercados globais.

“Um dos fatores impeditivos era a questão da logística, pois é muito mais fácil transportar um frango congelado do que os ovos na casca. Mas hoje 50% das exportações ocorrem por meio de produtos processados. Isso faz com que tenhamos uma facilidade maior, pois o colocamos em uma caixinha e facilita este processo”, ressalta.

Em dezembro, as exportações de ovos do Brasil totalizaram 947 toneladas, número 119,5% maior que o total registrado no mesmo período de 2022, com 431 toneladas. Com estes embarques, o setor obteve receita de US$ 2,5 milhões no mês, desempenho 93,3% superior ao US$ 1,3 milhão registrado no ano anterior.