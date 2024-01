Marca de azeite de oliva de Viamão é destaque em premiação

Na última edição do ranking mundial EVOO World Ranking, que destaca as marcas mais premiadas de azeite de oliva do Brasil e do mundo, a agroindústria gaúcha Estância das Oliveiras, com sede em Viamão, figurou na 59ª posição entre as melhores marcas de azeite do mundo, subindo 50 posições em um ano. As informações são da assessoria da empresa.