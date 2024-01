Cresce o uso de energia solar em granjas gaúchas

Uma das empresas líderes mundiais na produção de alimentos à base de proteínas de aves e suínos, a Seara encerrou 2023 com uma marca expressiva: 55% das granjas de produtores integrados já fazem uso de energia solar. O resultado é ainda mais representativo quando consideradas apenas as granjas produtoras de aves, em que a utilização atingiu 60% no final de 2023. Nas localizadas no Rio Grade do Sul, como é o caso das de Trindade do Sul, a adoção de placas fotovoltaicas ultrapassou 92% das granjas. Já entre as unidades fornecedoras da região de Salvador do Sul, o uso bateu os 96%. As informações são da assessoria da companhia.

A implantação de placas fotovoltaicas nas granjas vem sendo incentivada pela empresa, seja por meio de bonificação para produtores que realizam a migração para o uso de energia solar, seja pela intermediação de financiamentos para compra e instalação dos equipamentos, com juros reduzidos.

"O custo da energia elétrica participa de maneira impactante no processo de produção da integração, sendo importante a busca de alternativas para reduzi-lo. A tecnologia fotovoltaica é uma opção que agrega competitividade à atividade, atribuindo redução de custo e aumento de margens dos produtores. Estudos mostram que o gasto com eletricidade é o terceiro maior custo em uma granja produtora de frango de corte, a transição para o modelo fotovoltaico pode representar uma economia de até 90% na conta de luz", afirma José Antônio Ribas, diretor-executivo de Agropecuária da Seara.

"Atualmente, com o aumento de fornecedores, maior disponibilidade e domínio da tecnologia fotovoltaica, somados a um incremento anual do custo da energia elétrica nas concessionárias, muitas vezes, incentivado por crises de escassez hídrica, as linhas de créditos "verdes" que possuem taxas de juros mais atrativas, representam um investimento que se mostra cada vez mais competitivo", destaca Vamiré Sens Júnior, gerente-executivo de Agropecuária da Seara.