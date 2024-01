Entregas de fertilizantes cresceram 12,5% de janeiro a outubro de 2023

A Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) anunciou nesta quarta-feira (3) que as entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro totalizaram 38,21 milhões de toneladas nos dez primeiros meses de 2023, significando crescimento de 12,5% em relação às 33,96 milhões registradas em igual período de 2022. Na comparação interanual referente a outubro, o aumento foi de 21,9%, de 3,86 milhões para 4,71 milhões. As informações são do Siacesp/MDIC.O estado de Mato Grosso, líder nas entregas, continuou concentrando o maior volume no período analisado (22,2%), atingindo 8,48 milhões de toneladas. Em seguida, vêm o Rio Grande do Sul (4,35 milhões), Paraná (4,21 milhões), Goiás (4,15 milhões), São Paulo (3,71 milhões) e Minas Gerais (3,63 milhões).A produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de outubro de 2023 com 659 mil toneladas, com incremento de 2,9% ante 2022. No acumulado dos dez meses, foram 5,64 milhões de toneladas, com redução de 9,8% frente ao igual período do ano anterior, quando foram produzidas 6,26 milhões.As importações somaram 4 milhões de toneladas em outubro, representando avanço de 52,2% ante o mesmo mês de 2022, quando o volume foi de 2,63 milhões. No acumulado de janeiro a outubro de 2023, o total importado foi de 31,58 milhões de toneladas, com crescimento de 4,6% em relação a igual período de 2022, quando foram importadas 30,18 milhões.Pelo porto de Paranaguá, a principal porta de entrada dos fertilizantes, chegaram 7,47 milhões de toneladas, indicando diminuição de 9,5% ante 2022, quando foram descarregadas 8,25 milhões, que representaram 23,7% do total importado por todos os portos