Semeadura da soja deve começar em outubro

O Vazio Sanitário da soja no Rio Grande do Sul para a safra 2024/2025 deve acontecer de 3 de julho a 30 de setembro de 2024 em todas as regiões do Estado. Já a semeadura regionalizada está programada para começar a partir de 1º de outubro. A proposta da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio do Departamento de Defesa Vegetal (DDV), foi enviada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O ofício propõe um calendário de semeadura da soja regionalizado, separando o estado em três setores: Sul-Sudoeste, Norte-Nordeste e Campos de altitude. De acordo com o diretor do DDV, Ricardo Felicetti, o Rio Grande do Sul sofre com questões climáticas (chuva em excesso e estiagem) que interferem nos calendários agrícolas. "A regionalização do calendário é uma resposta a esses eventos adversos, propiciando melhores condições para o plantio da soja", explica o diretor. O calendário foi montado com base na estratégia realizada no ano passado.

O vazio sanitário, que precede a semeadura, trata-se de uma maneira de combater a ferrugem asiática, doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi que acomete a soja. "Conseguimos diminuir os inóculos dos fungos. É um período em que os produtores não podem ter a planta em nenhuma fase de desenvolvimento. Além disso, o produtor tem um tempo curto para fazer a semeadura, é preciso evitar plantações tardias para que o inóculo do fungo não se torne resistente aos ingredientes ativos fornecidos", conta.

Assim, para a região Sul-Sudoeste, o período proposto de semeadura vai de 1º de outubro de 2024 a 18 de janeiro de 2025 (110 dias); na região Norte-Nordeste, de 1º de outubro de 2024 a 28 de janeiro de 2025 (120 dias); e nos Campos de altitude, foi proposto o período de 1º de outubro de 2024 a 8 de janeiro de 2025 (100 dias).

De acordo com o diretor, a regionalização da semeadura da soja também é importante para os produtores que fazem o cultivo do milho. "É importante que haja regionalização da semeadura. O milho é impactado diretamente pelo calendário da soja, porque, em muitas lavouras do estado, seu cultivo antecede a soja. Primeiro cultiva o milho e depois a soja. É uma vantagem para a produtividade, que tem aumentado com investimentos em irrigação e programas de fomento (Pró-Milho)", detalha.

Ainda conforme ele, a safra 2023/2024 está cumprindo o calendário. "Atrasou um pouco o plantio por conta do excesso de chuvas no ano passado, especialmente no sul do Estado, mas vai ser cumprido o calendário". Atualmente, o Estado está com um bom regime de chuvas.