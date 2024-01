Promotores dão a largada na organização da Fenasul Expoleite de 2024

Em reunião realizada na quarta-feira (4), a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) esteve com o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, Giovani Feltes, e o secretário adjunto da pasta, Márcio Madalena, para debater a Fenasul Expoleite de 2024. As entidades são as promotoras do tradicional evento de outono que faz parte do calendário de Feiras do Estado. As informações são da AgroEffective. Na ocasião, temas como parcerias e patrocínios para o evento foram debatidos, na busca de somar esforços para ampliar a feira, que no ano passado teve público recorde de 100 mil pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O presidente da Gadolando, Marcos Tang, salienta a antecipação da organização para superar as expectativas. "Temos que nos organizar, porque quando formos ver, estaremos na porta da exposição e ela precisa ser planejada, arquitetada, para que possamos ter uma boa feira, uma vez que ano passado tivemos uma das melhores feiras pelo melhor público dos últimos tempos, e isso criou um compromisso muito grande, assim sendo", observou.