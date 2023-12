Com 90% da área plantada, colheita de milho já começou no RS

Mesmo sem ter sido concluída a semeadura do milho no Rio Grande do Sul, a colheita do grão foi iniciada nas regiões Celeiro, Alto Médio Uruguai e na Fronteira Noroeste. Esses locais concentram apenas 1% da área cultivada no Estado. Até agora, foram plantados 90% dos 817 mil hectares projetados para esta Safra de Verão. As informações são da Emater/RS-Ascar.

De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado nesta quinta-feira (28) pela empresa, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), 11% das lavouras estão em fase de maturação, e 37% em enchimento de grãos. As projeções de rendimento permanecem variáveis. Parte dos cultivos mantém o potencial inicial, enquanto outra parcela sofreu reduções devido à incidência de pragas, doenças ou danos decorrentes de eventos climáticos adversos ao longo do ciclo de desenvolvimento. A produção inicialmente estimada é de 6 milhões de toneladas, com produtividade média de 7,4 mil quilos por hectare.

Leia mais: Baixa cotação do milho pode provocar redução na área a ser plantada no RS





Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, 5% da área cultivada com milho encontra-se na fase de germinação e desenvolvimento vegetativo; 15%, em florescimento; 20%, em formação de grãos; 53%, em maturação; e 7%, colhidos. O início da colheita evidencia o comprometimento da produtividade das lavouras implantadas no começo de agosto, em virtude do excesso de chuvas, que afetou a polinização, intensificou o surgimento de doenças e dificultou o manejo da adubação nitrogenada. A produtividade média da região poderá ser afetada, mas as lavouras implantadas em setembro apresentam alto potencial produtivo, o que pode compensar as perdas nas áreas plantadas mais cedo.



No milho silagem, apenas dois terços da área planejada foram plantados. A principal atividade realizada é o corte para elaboração de silagem de planta inteira. Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, na Fronteira Oeste, as áreas implantadas em setembro são monitoradas para determinar o momento adequado para a ensilagem. O desenvolvimento da cultura foi impactado pelas fortes chuvas, especialmente em áreas de terras baixas. No entanto, as condições climáticas tornaram-se mais favoráveis a partir da fase reprodutiva. Há expectativa de colheita de silagens de boa qualidade, com produtividade dentro da média alcançada em anos de produção normal.

Em São Gabriel, os produtores especializados na venda da silagem estão antecipadamente realizando vendas para atender à alta demanda de criadores. O plantio atinge 90% da área total estimada no município. Algumas lavouras foram estabelecidas com populações muito altas, chegando a 90 mil plantas por hectare, o que pode limitar a produtividade em caso de falta de luminosidade, de competição com plantas daninhas ou de suprimento insuficiente de nutrientes.

Sobre a cultura da soja, foi intensa a semeadura no RS, que alcançou 94% dos 6,7 milhões de hectares previstos para esta safra de Verão. No Alto Uruguai e Planalto, a operação chegou à conclusão e, no Planalto Médio e Noroeste, aproxima-se do término. A região com maior defasagem no plantio é a Campanha, onde a recorrência de chuvas foi mais significativa, prejudicando principalmente as operações em terras baixas.



De acordo com a Emater, o desenvolvimento das lavouras de soja foi positivo ao longo da última semana, com crescimento adequado e emissão de folhas maiores, bem desenvolvidas e de coloração verde mais intensa, além de alongamento dos entrenós. A floração já alcança 3% das lavouras, e o restante da área está em desenvolvimento vegetativo e/ou germinação.

De modo geral, o estande das lavouras implantadas a partir do início de dezembro é superior ao observado nas lavouras de novembro, resultando em menos necessidade de replantes. As áreas estabelecidas no final de outubro apresentam entrelinhas fechadas, e vários produtores optaram pela primeira aplicação de fungicida para a proteção contra ferrugem asiática e outras doenças, como mancha-parda e cercosporiose, além da aplicação de inseticidas contra lagartas.



Já no arroz, cuja área de semeadura deve ser de 902,4 mil hectares, de acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), houve avanço nos trabalhos de plantio, aplicações de fertilizantes em cobertura e manejo de plantas daninhas. As chuvas pontuais não causaram maiores transtornos, e o predomínio de dias ensolarados favoreceu o desenvolvimento vegetativo das lavouras já estabelecidas.

Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas, com a semeadura finalizada, os produtores aproveitam os dias ensolarados para realizar tratos culturais. As lavouras encontram-se em desenvolvimento vegetativo, considerado adequado para o período. O aumento da insolação e das temperaturas tem contribuído de forma significativa para esse desenvolvimento. Na região de Santa Maria, as áreas semeadas se aproximam de 92% do total. Da área plantada, 98% estão em germinação e desenvolvimento vegetativo, e 2% encontram-se em floração. Apesar dos avanços, o plantio segue atrasado em comparação aos anos anteriores. Na última safra, neste mesmo período, o plantio já havia sido finalizado.