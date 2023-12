Clima leva incógnita à safra de olivas, que será aberta em fevereiro

Após um 2023 de safra cheia, com produção de 580 mil toneladas de oliva no Rio Grande do Sul, a próxima se aproxima envolta em um cenário de incertezas. Desta vez, é o clima chuvoso que coloca um ponto de interrogação sobre a colheita da cultura, cuja abertura oficial ocorrerá em Gramado, no dia 16 de fevereiro. O evento será na Olivas de Gramado, co-promotora, ao lado do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e com a prefeitura local.

"As chuvas ocorridas em setembro prejudicaram a floração das oliveiras por todas as regiões produtoras do Rio Grande do Sul e, apesar da perspectiva de um grande volume de frutas nos pés, a quantidade de azeite a ser extraído é uma incógnita", observa Rafael Marchetti, diretor e mestre de lagar da Prosperato, uma das mais premiadas produtoras do País.

Os efeitos climáticos, aliás, podem exercer forte e imediata influência sobre esse mercado. Na Europa, o aquecimento global coloca os olivicultores em alerta. A escassez hídrica que já dura dois anos resultou em colheitas muito abaixo das expectativas. Espanha, Grécia, Itália e Portugal produzem dois terços do azeite mundial.

A seca prejudicou a formação das frutas nem diversos países da Zona do Euro. E, com isso, reduziu o volume de óleo extraído. A consequência imediata foi a disparada dos preços. Na Espanha, a alta neste ano foi de 116%. Na Grécia, 114%, enquanto na Itália, o aumento foi de 98%. “O litro, a granel, que há um ano estava negociado a pouco mais de 4 euros, pagos pelas indústrias às cooperativas de produtores, atualmente vem sendo vendido a 10 euros, conta Marchetti, que esteve recentemente no continente europeu.

Nesse contexto, a olivicultura gaúcha e brasileira tenta usar de diplomacia para proteger e, quem sabe, ampliar mercados. Neste ano, o Ibraoliva realizou duas missões especiais a Madri, na Espanha, quando ocorreram reuniões do Conselho Oleícola Internacional (COI). Na mais recente, no final de novembro, a entidade apresentou as dificuldades do setor ao enfrentar o que chama de "mercado desleal", referindo-se aos embarques para o Brasil de grande volume de azeite de qualidade inferior, classificado e comercializado como extravirgem. O assunto deverá seguir na pauta do Ibraoliva em 2024.

abertura da colheita 2024, em Gramado, o foco será a sustentabilidade, uma das pautas prioritárias da entidade para 2024. "Vamos tratar da Na cerimônia de, em Gramado, o foco será a, uma das pautasda entidade para 2024. "Vamos tratar da produção de azeite no Brasil , envolvida com toda essa temática, que é muito importante para o futuro, não só da olivicultura, mas o futuro do nosso planeta", ressalta o dirigente.

Nessa linha, o evento deverá abrir espaço para atividades que tenham como temas neutralidade de carbono, plataforma de descarbonização, conferência sobre descarbonização e eficiência energética. Também, workshops temáticos, plano de formação em descarbonização e reaproveitamento de resíduos. Já são realidades nas propriedades brasileiras a preservação das coberturas vegetais nos olivais e áreas em consórcio da olivicultura com ovinocultura, equinocultura e olivoturismo.