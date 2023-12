Senado aprova PL que permite construção de reservatórios em APPs

O Plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (20) o Projeto de Lei nº 1282/2019, que autoriza a construção de pontos de irrigação em Áreas de Preservação Permanente (APPs). O texto segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados.

A proposta, de autoria do senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), considera propriedades de até 25 módulos fiscais, impõe regras para construção dos reservatórios que incluem licenciamento ambiental, outorga de recursos hídricos e inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O texto beneficia Estados que tenham registrado déficit hídrico nos últimos cinco anos, como é o caso do Rio Grande do Sul.

O autor da matéria destacou a importância do projeto para a produção rural. “Foram anos de trabalho. Enfrentamos os desafios impostos pela desinformação. É preciso que se compreenda que melhorar a irrigação significa segurança alimentar. Estamos oferecendo ao produtor rural um caminho para minimizar os impactos das prolongadas estiagens”, destacou Heinze.

A proposição determina reposição ambiental para propriedades acima de dois módulos fiscais. Na prática, áreas de até quatro módulos vão precisar compensar o equivalente a uma vez a área alagada. Já as com cinco a 14 módulos terão que recompor o equivalente a duas áreas. De 15 até 25 módulos precisam restaurar o correspondente a três vezes ao montante utilizado.