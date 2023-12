Exportações de máquinas e implementos agrícolas do RS cresceram 1,2%

As exportações de máquinas e implementos agrícolas do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 613,8 milhões no acumulado de janeiro a novembro de 2023. O valor representa um aumento de 1,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), foi realizado em parceria com a Unidade de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

As empresas gaúchas, ainda conforme o estudo, lideram as vendas para o mercado externo, com 40,1% do total dos embarques brasileiros, à frente de São Paulo, cuja representação nas exportações do segmento é de 36,1%. Os principais destinos da produção, atualmente, são o Paraguai e os Estados Unidos. A Argentina, que há cerca de 15 anos era o principal comprador, hoje está em terceiro lugar devido às dificuldades financeiras e climáticas que vem enfrentando nas últimas décadas.

No global de vendas de máquinas agrícolas produzidas no Rio Grande do Sul, porém, o Simers projeta que haverá um recuo de 15% em 2023. Entre outros fatores, a retração se deveu aos altos custos dos financiamentos e à instabilidade política e climática, além dos baixos preços das commodities.

“A recuperação do setor, em 2024, dependerá muito da queda dos juros bancários, mesmo com o avanço tímido da produção agrícola. No entanto, as empresas devem continuar investindo em tecnologia para ampliar sua base de fornecimento nacional. A indústria seguirá com foco em inovação para tornar as tarefas da agricultura mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, obter bons resultados em produtividade”, diz o presidente da entidade, Claudio Bier.

O Rio Grande do Sul responde por cerca de 60% das máquinas e implementos agrícolas fabricados no Brasil e, conforme o mesmo levantamento, é responsável também por 55% da receita líquida em vendas de máquinas para colheita.

O segmento gera cerca de 35 mil empregos diretos e outros 150 mil indiretos no Estado. Em relação às demissões que ocorreram ao longo deste ano, Bier explica que foram situações pontuais e acredita que não devem se repetir em 2024.

“Foi um processo que ocorreu aos poucos, desde as eleições do ano passado. Situações ocasionais e não de uma só vez, também influenciadas pelo cenário de incertezas provocado pelo clima – tanto nos Estados do Sul, que sofreram com o excesso de chuvas, quanto nas outras regiões do País, castigadas pelo calor e a estiagem”, conclui.