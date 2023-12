ABPA prevê aumento nas vendas de aves e suínos para o exterior em 2024

O Brasil encerra 2023 com previsão de crescimento de produção e exportação nos mercados de carne suína e de frango para o ano que vem. Em relação aos ovos, que registrou um expressivo aumento de 175% em relação aos 12 meses anteriores, 2024 deverá apresentar uma estabilidade. Os dados foram anunciados em coletiva de imprensa da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), realizada na manhã desta terça-feira (19), na sede da entidade em São Paulo.

Ao seguir livre da incidência de influenza nas aves comerciais, o País se manteve na ponta das exportações globais de carne de frango – com um total de 5,1 milhões de toneladas vendidas para o exterior este ano e previsão de um incremento de 3,9% no ano que vem. A produção subiu de 14,5 milhões de toneladas em 2022 para 14,8 milhões de toneladas de janeiro a novembro deste ano. “A confiança no nosso sistema de produção nos mantém sempre entre os melhores colocados nesses segmentos”, avaliou o presidente da entidade, Ricardo Santin.

Em relação aos suínos, a possibilidade de embarcar a carne com osso e miúdos para outros mercados deve representar um crescimento nas vendas para o exterior, com perspectiva de atingir o índice de 6,6% positivo em 2024 (neste ano, o acréscimo chegou a quase 9% no confronto com 2022). “Os riscos de as nossa projeções positivas não se confirmarem seriam a quebra total da safra de milho no Brasil de ponta a ponta ou o ingresso da gripe aviária. Mas vejo o Brasil com muita consistência, não é à toa que hoje tem muita indústria de fora que quer se associar com a gente”, destacou Santin.

Nos últimos 20 anos, o Brasil somou 113 milhões de toneladas de proteínas comercializadas com outros países (somando a carne bovina) – dessas, 73 milhões de toneladas de frango, 13 milhões de toneladas da carne suína e 27 milhões de toneladas de carne bovina. Mesmo com uma possível redução do preço da carne vermelha e um aumento das outras proteínas, o presidente da entidade não vê risco de redução no consumo. “As pessoas não deixarão de comer frango e suínos, pode somar com as outras, mas não deve substituir”, acredita o dirigente.