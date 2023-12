Gaúcha conquista prêmio da CNA por ação que valoriza carne da Serra

Ao difundir entre a comunidade e as crianças das escolas municipais de São Francisco de Paula, na Serra, a qualidade da carne bovina produzida na região, a técnica em Agropecuária Maria Carolina Bühler de Azeredo conquistou o reconhecimento dos avaliadores do Concurso CNA Jovem. Prestes a completar 24 anos, neste Natal, a estudante de Medicina Veterinária foi um dos 10 destaques nacionais no certame iniciado ainda em novembro de 2022.

O concurso, organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), premia ações desenvolvidas por jovens líderes do agronegócio de todo o País, com idades entre 22 e 30 anos. O desafio a que Carolina se propôs foi tornar a carne produzida a pasto nos Campos de Cima da Serra mais atrativa para a sociedade. Para o êxito da iniciativa a receita foi educar e conscientizar seu público-alvo sobre o produto.

Leia mais: Campanha visa recuperar mercado da carne gaúcha entre consumidores

“A produção do pasto na região, com temperaturas mais baixas e o orvalho das manhãs, propicia o desenvolvimento de cultivares de inverno. Essa é uma região em que temos chuva. O pasto é diferenciado. Aliados aos cuidados para o bem-estar animal e o meio ambiente, conseguimos obter uma carne com mais sabor e maciez”, explica a jovem.

Filha de produtores que integram lavoura, pecuária e florestamento, ela atua na extensão rural, como representante de uma empresa de produção animal. Carolina se destacou entre os mais de 2,4 mil inscritos pela iniciativa proposta e pelo seu perfil de liderança e de atuação.

“Nas escolas e nos eventos, procuramos mostrar a importância do consumo de carne para a saúde humana e o trabalho desenvolvido nas propriedades. Para o sucesso, foi fundamental o apoio das secretarias municipais de Educação e de Turismo, além do Sindicato Rural. Promovemos também dias de campo, com a participação de especialistas, para ampliar a abordagem. A ideia é, no futuro, podermos obter um selo de qualidade para a carne bovina serrana, como já ocorre com o queijo. Isso agrega valor ao produto e ao produtor. Mas tudo ao seu tempo”, diz a jovem, que está no 8º semestre da faculdade na Ulbra.

Além do acompanhamento e orientação de técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), pesquisadores da Embrapa também estão, de alguma forma, ligados ao projeto. Com pesquisas na região, a empresa pode ajudar a ressaltar outras valências da pecuária extensiva nos Campos de Cima da Serra.

Em 2024, uma das ações planejadas é promover excursões de estudantes do Ensino Fundamental às propriedades produtoras, para uma experiência in loco. A iniciativa já deveria ter ocorrido neste ano, mas em função das chuvas e das más condições das estradas, acabou adiada.

A conquista de Carolina não se encerra na premiação. Pela performance, ela e os outros nove jovens destacados irão conhecer todas as cinco regiões produtivas do País. “Tem sido uma experiência incrível. O networking e a troca de aprendizados não têm preço”, completa Carolina.