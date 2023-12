Capital gaúcha lança Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta sexta-feira (15) o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A iniciativa destina R$ 10,3 milhões em investimento para ações de fomento, assistência e auxílio aos produtores rurais. As informações são da assessoria de imprensa da Prefeitura.

O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, detalhou o Plano e afirmou que o objetivo é fomentar a agricultura da Capital, por meio da execução de ações diretas de apoio aos produtores rurais. “Queremos impulsionar a produção, preferencialmente orgânica sustentável, mas também em transição para o sistema orgânico e os cultivos convencionais. Esses serviços vão resolver entraves comuns na rotina de muitos agricultores”, explicou.

Com investimento de R$ 5,7 milhões, em parceria com o Sindicato Rural de Porto Alegre, a prefeitura vai disponibilizar a Patrulha Agrícola, com serviços de máquinas e equipamentos, além de kits de irrigação e insumos para adubação. O primeiro período para os produtores rurais se cadastrarem e terem prioridade no atendimento começa nesta sexta-feira.

O preenchimento do cadastro poderá ser feito até as 23h59 do dia 22. A partir do dia 23, inicia o segundo período para manifestações e vai até 15 de janeiro de 2024.

A documentação necessária inclui comprovante de residência, documento de identificação (RG ou CNH), Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), cópia do Talão do Produtor e, para produtores orgânicos, certificado de conformidade orgânico atualizado. Acesse o formulário de inscrição aqui

“Estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo para a Zona Rural de Porto Alegre. Mais do que fomentar, precisamos preservar, e este investimento significativo vai garantir que os produtores continuem produzindo”, destacou o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Cleber Vieira.

De acordo com o prefeito Sebastião Melo, o plano dialoga com a sustentabilidade, com a pauta climática, questão da segurança alimentar e outras áreas. “Feliz da cidade que tem uma área rural e atua com parceiros para fomentar seu desenvolvimento”, disse Melo no evento.

Confira as ações previstas no Plano:

- Programa de Assistência Técnica;

- Programa de Fomento aos Sistemas Orgânicos de Produção;

- Centros demonstrativos de agricultura de baixo carbono;

- Cursos práticos visando à transição da agricultura convencional para a livre de agrotóxicos;

- Programa de Patrulha Agrícola;

- Limpeza e construção de açudes e tanques de retenção de água;

- Abertura de poços artesianos;

- Aquisição de insumos para a produção agropecuária;

- Incentivo à implantação de hortas comunitárias rurais, urbanas e periurbanas;

- Realização de análises laboratoriais de amostras de tecido vegetal, solo e água.