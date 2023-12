Rússia renova cota para importação de carne de aves com tarifa zero

A Rússia está renovando a cota para importação de 364 mil toneladas de carne de aves com tarifa zero. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (15) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a partir de publicação de decreto do Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia. Conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o anúncio deverá representar uma importante oportunidade para os exportadores brasileiros de carne de frango ao longo de 2024.

De acordo com o decreto, ficam estabelecidas cotas divididas em 250 mil toneladas com carcaças, pernas e cortes não desossados e 100 mil toneladas de produtos desossados, além de 14 mil toneladas destinadas a peru inteiro e carcaças. Para produtos importados extracotas, a tarifa de importação é de 65%. “As vendas de carne de frango do Brasil para o mercado eurasiático registraram forte expansão ao longo de 2023, e se espera uma ampliação nesta parceria”, avalia o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua.

Leia também: Reino Unido amplia cotas para importação de carne de aves do Brasil

Líder mundial nas exportações de carne de frango, o Brasil é, também, o principal fornecedor internacional desta proteína para o mercado russo. Entre janeiro e novembro, o país do Leste Europeu importou 43,6 mil toneladas do produto avícola brasileiro, volume 44,2% superior às importações de 2022. Estas exportações geraram receita de US$ 81,2 milhões este ano, de acordo com os dados coletados pela ABPA. O país é o 24° principal destino dos produtos brasileiros.

“Temos uma longa tradição com o mercado russo em uma relação multiproteínas, que deverá ganhar ainda mais força no próximo ano, reforçando a tendência de incremento já registrado ao longo do último biênio”, destaca o presidente da ABPA, Ricardo Santin.