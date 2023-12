Governo gaúcho anuncia R$ 69 milhões para a agricultura familiar

Agricultores familiares e prefeituras de municípios gaúchos atingidos pelos eventos climáticos ocorridos nos meses de junho, setembro e novembro poderão ter acesso a R$ 69 milhões do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A operacionalização se dará por meio dos programas Reconstrói no Campo e de Recuperação da Fertilidade do Solo, cujos lançamento e assinatura dos primeiros convênios, respectivamente, foram feitos nesta terça-feira (12), no Palácio Piratini.

22 municípios na primeira etapa do Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo, que tem alocados R$ 10 milhões para a revitalização de áreas cultiváveis em cidades onde houve perdas decorrentes do 15 e 16 de junho. Para restabelecer a capacidade produtiva desses locais, serão firmados convênios que permitirão a aquisição, distribuição e aplicação de insumos, como corretivos, condicionadores de solo, adubos, bioinsumos e sementes de cobertura. Foram contempladosna primeira etapa do Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo, que tem alocadospara aem cidades onde houve perdas decorrentes do ciclone extratropical que atingiu o Estado entre os dias. Para restabelecer a capacidade produtiva desses locais, serão firmadosque permitirão a aquisição, distribuição e aplicação de, como corretivos, condicionadores de solo, adubos, bioinsumos e sementes de cobertura.

“Os recursos deverão chegar às prefeituras ainda neste ano, para aplicação nas propriedades dos agricultores afetados. Essa é uma ação muito assertiva do governo do Estado, pois mapeou, por meio da Emater, todas as propriedades afetadas, permitindo, assim, o cálculo do valor que deveria ser destinado a cada município. Maquiné, por exemplo, que sofreu mais danos, receberá cerca de R$ 3 milhões”, explicou o titular da SDR, Ronaldo Santini.

Aderiram à iniciativa as prefeituras de Maquiné, Caraá, Morro Reuter, Venâncio Aires, Riozinho, Itati, Ivoti, Três Forquilhas, Osório, Rolante, Bom Princípio, Dois Irmãos, Lindolfo Color, Presidente Lucena, Santo Antônio da Patrulha, Igrejinha, Taquara, Gravataí, Nova Hartz, Araricá, Morrinhos do Sul e Parobé.

A segunda etapa do programa, que totaliza recursos da ordem de R$ 15 milhões, será voltada à recuperação de áreas cultiváveis de municípios do Vale do Taquari, da Serra e do Norte do Estado, que tiveram perdas decorrentes das chuvas intensas e alagamentos que ocorreram entre 2 e 6 de setembro e entre 2 e 3 de novembro. Estarão aptos os municípios em estado de calamidade pública ou em situação de emergência homologado por decreto estadual até a data de celebração do convênio e que tenham sofrido perda de solo de áreas cultiváveis, conforme levantamentos da Emater-RS. Os municípios aptos podem enviar projetos até 18 de dezembro.

Santini disse que as ações buscam minimizar as perdas dos agricultores familiares. “Nossos esforços são no sentido de auxiliar o produtor a retomar a produção, facilitando o seu acesso ao crédito para reestruturação da propriedade”.

Durante a solenidade, que contou com a participação do governador Eduardo Leite, foi assinado o decreto de lançamento do Programa Reconstrói no Campo. Serão viabilizados até R$ 44 milhões em operações nas duas etapas previstas para a ação.

A primeira é destinada a agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) de 62 municípios atingidos pelos ciclones de junho e julho. Cada contrato pode alcançar um teto de R$ 20 mil, com juro zero, operacionalizados por meio do Banrisul. A perspectiva é de que sejam beneficiados cerca de 1 mil agricultores, e os recursos deverão estar disponíveis nos próximos dias.

Já na segunda etapa da iniciativa, que deverá ser lançada em breve, o público-alvo são os médios produtores rurais dos 178 municípios em situação de calamidade ou emergência homologados pela Defesa Civil a partir dos eventos climáticos de setembro. Poderão ser contratados financiamentos de até R$ 48 mil por operação, em créditos do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), com juros de 8% ao ano e 5% subsidiados pelo governo do Estado por meio de parceria com instituições financeiras.

O governador destacou que o apoio à agricultura familiar resulta em mais produção de alimento com sustentabilidade, geração de renda e permanência das novas gerações no campo. Leite também reforçou que o Estado está ao lado dos produtores que sofreram com os eventos climáticos. “As medidas que estamos anunciando hoje se somam às ações de reconstrução e apoio aos municípios que já vínhamos realizando. Para todos aqueles que foram afetados, quero dizer que saibam que não estão sozinhos. Tudo o que for possível será feito. Juntos vamos superar esse momento difícil”, disse Leite.