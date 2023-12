Missão filipina visita o RS para conferir controle sanitário animal

Novas frentes comerciais poderão ser abertas pelos produtores de suínos, bovinos e aves do Rio Grande do Sul em 2024, a partir da visita de uma comitiva de técnicos do governo das Filipinas, ocorrida na semana passada. Acompanhados por representantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação(Seapi) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), eles verificaram a excelência do sistema de defesa sanitária animal do Estado. As informações são da Secretaria da Agricultura.

Organizada pelo Mapa, a missão estrangeira está passando por vários Estados brasileiros, com sete roteiros distintos. No Rio Grande do Sul, os asiáticos interagiram com técnicos do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Secretaria da Agricultura. Eles conheceram de perto o manejo e as medidas de controle adotados pelo governo para a manutenção do status de zona livre de febre aftosa sem vacinação, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal na metade de 2021, e para a mitigação de risco à entrada de enfermidades no Rio Grande do Sul.

Situação idêntica ocorreu em dezembro de 2022, quando uma Apesar do reconhecimento da entidade internacional, os governos dos países têm autonomia para autorizar importações somente após confirmar e aprovar diretamente a situação sanitária do Brasil e das regiões envolvidas.ocorreu em, quando uma missão chilena visitou o Rio Grande do Sul com os mesmos fins. O aval do governo daquele país veio em março deste ano.

Na quinta-feira (7/12), o grupo foi recebido, pela manhã, na sede da Secretaria, onde foram apresentados a estrutura do DDA no Estado e o Sistema de Defesa Sanitária. Auditores fiscais federais agropecuários do Mapa também estiveram presentes e mostraram suas principais atividades realizadas no Estado na área da proteína animal.

À tarde, as equipes se dirigiram a Uruguaiana, na Fronteira Oeste, onde a equipe federal mostrou o posto de divisa da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro). Fiscais agropecuários estaduais também estiveram presentes para falar sobre o Programa Sentinela.

Na sexta-feira, foram realizados roteiros para a vistoria de uma granja de aves, na região da Serra, e também de uma granja de suínos, na região Noroeste. Conforme a diretora do DDA, Rosane Collares, que acompanhou as atividades, a missão foi exitosa.

"Comprovamos como se faz a execução das atividades sanitárias animais, e eles conseguiram comprovar in loco o trabalho. Essa equipe das Filipinas, além das questões do controle sanitário, também tinha um viés bastante importante para a questão de bem-estar animal. A Secretaria da Agricultura tem uma preocupação muito grande com esse tema, inclusive com uma seção específica que cuida do bem-estar animal, e conseguimos mostrar isso aos técnicos estrangeiros. Além de todo o trabalho de defesa que realizamos, esse é também um diferencial da nossa Secretaria", ressalta.