Audiência discute desafios da cadeia produtiva da uva na Tecnovitis

Os desafios da cadeia produtiva da uva diante da concorrência de produtos importados serão o foco da audiência pública conjunta da Frente Parlamentar Nacional em Defesa da Uva e do Vinho Brasileiro, da Frente Parlamentar da Vitivinicultura e Fruticultura da Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar do Enoturismo. O evento será nesta sexta-feira (8), a partir das 14h, durante a Tecnovitis 2023, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Até outubro deste ano, a importação brasileira de vinhos e espumantes foi de 120,6 milhões de litros, um recuo de 6% na comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados setoriais. O problema é que o descaminho e o contrabando aumentaram muito em 2023, prejudicando a cadeia produtiva nacional. Os deputados estaduais Afonso Hamm (PP), Elton Weber (PSB) e Guilherme Pasin (PP) participam do evento. O trio coordena as Frentes promotoras junto com a Tecnovitis.

A feira é uma das mais importantes mostras de tecnologia e produtos ligadas ao setor, reunindo produtores, fornecedores e profissionais da cadeia produtiva da uva. Em sua quinta edição, a programação deste começa nesta quarta-feira (6) e vai até sexta, com palestras, demonstrações técnicas a campo e exposição de produtos e serviços para o setor.