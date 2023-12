Presidente da ABPA vai comandar o Conselho Internacional de Avicultura

O gaúcho Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), é o novo presidente do Conselho Internacional de Avicultura (IPC, sigla em inglês). A eleição ocorreu na sexta-feira (01/12), durante reunião do comitê executivo da entidade.

Santin é o primeiro brasileiro a comandar a entidade máxima da avicultura mundial. O órgão reúne 54 integrantes, entre associações e empresas, de 30 países, responsáveis por mais de 73% da produção mundial de carne de aves e de mais de 86% de toda a exportação avícola global.

São 130 milhões de toneladas produzidas anualmente, com um Produto Interno Bruto na cadeia produtiva global superior a US$ 220 bilhões. O IPC é o palco dos grandes debates setoriais, envolvendo temas sanitários, de promoção de imagem entre outros tópicos relevantes para o desenvolvimento do setor.

Além de dar continuidade ao trabalho promovido pelos seus antecessores – o canadense Robin Horel e o americano Jim Sumner -, Santin buscará reforçar a presença global do conselho, focado em questões relativas aos desafios sanitários globais, especialmente em relação à Influenza Aviária, fortalecimento da imagem da cadeia avícola e da representatividade da entidade junto aos principais órgãos internacionais, entre outros pontos.

“É uma honra e um grande desafio assumir a presidência do IPC, em um momento especialmente importante para os rumos da avicultura global. Temos questões intrassetoriais a serem superadas e temas que avançam sobre a cadeia alimentar global. Neste sentido, trabalharemos para construir, de forma uníssona, soluções que alcancem todos os elos da cadeia produtiva dentro de seu propósito de produzir alimentos de forma ampla e democrática, auxiliando a segurança alimentar global e reafirmando o papel desta fundamental proteína", avalia Santin.

Junto com Santin, foram eleitos para o comando do IPC Richard Griffiths (British Poultry Council - BPC), como vice-presidente, e Jim Sumner (USA Poultry and Egg Export Council - USAPPEC), como tesoureiro.