Chuva e pouca luminosidade ditam plantio de milho no Estado

Com mais de 80% da área destinada à produção de milho no Rio Grande do Sul na safra 2023/2024 já semeada, o desafio é fazer o melhor manejo possível para a cultura e esperar que os efeitos trazidos pelo El Niño não comprometam demais o rendimento nas lavouras. É que as precipitações em grande volume e a pouca luminosidade são alguns dos fatores que ameaçam a sanidade e a produtividade da cultura. O milho é altamente suscetível a estresses hídricos, tanto por escassez quanto por excesso de água.

É nesse cenário ainda nebuloso que o produtor rural Jair Buske, com lavouras no município de Agudo, na Região Central, avalia, planeja e executa sua produção de grãos. Ele cultiva 80 hectares com culturas de verão e, nesta safra, ponderou a mudança climática na hora de definir o que fazer. E decidiu não plantar milho.

“Há cerca de 10 anos, introduzi soja e milho em rotação com o arroz, minha atividade principal. Nesta safra, porém, decidi produzir somente arroz. Com a previsão de ocorrência de um El Niño intenso, que está se confirmando, me preparei para concentrar tudo na orizicultura. O milho é muito sensível ao clima. O risco seria alto. Mas a rotação com o milho é fundamental para otimizar o rendimento e a rentabilidade de todas as culturas. Estará sempre no meu planejamento”, conta Buske.

Estimativas da Emater-RS e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam uma safra do cereal entre 817 mil e 831 mil hectares no Rio Grande do Sul, com produção de 5,3 milhões de toneladas, 44% superior à anterior, quando a forte estiagem castigou grande parte das áreas cultivadas. Com base em consulta a cooperativas, produtores e agentes do mercado de insumos, a Safras & Mercado, porém, projeta uma área ainda maior, superando os 1,2 milhão de hectares, para uma colheita de 7,2 milhões de toneladas e produtividade média de 6,2 mil quilos por hectare.

O analista da cultura da Safras, Paulo Molinari, acredita que a produção nacional chegará a 135 milhões de toneladas. E, projetando um consumo interno de 84 milhões de toneladas, avalia que o mercado do cereal para abastecer a cadeia de produção de proteína animal não deverá enfrentar grandes dificuldades.

“Esse movimento de compra de milho de Mato Grosso do Sul e do Paraguai é normal quando há resistência de venda pelo produtor local, em geral a partir do mês de julho. Mas não há riscos de escassez para o estado em 2024”, diz Milonari.

Com a redução da produção brasileira do cereal, somada à maior oferta disponível no mercado externo, o volume de exportações brasileiras do grão em 2024 deverá diminuir cerca de 10%, de 55 milhões de toneladas calculadas para este ano para 50 milhões de toneladas no próximo ciclo. Com isso, o estoque de milho ao fim do ano-safra 2023/24, deverá oscilar entre 8,9 milhões de toneladas, de acordo com a Conab, e 11 milhões de toneladas, na avaliação da Safras.

“Sazonalmente, o mercado tem o primeiro semestre mais especulativo. As condições da safrinha brasileira e da safra dos Estados Unidos dominam este quadro. Mas, se o produtor decidir vender milho para segurar soja, a pressão sobre os preços virá para o milho novamente. A safra americana de milho em 2024 deve diminuir e dar espaço para aumento da área de soja. A Argentina tem sua safra recuperada. Há uma escassez de informações altistas para o mercado internacional neste momento”.

Molinari projeta preços mais acomodados no Estado entre janeiro e março de 2024, com alguma chance de recuperação na sequência, observando as condições internacionais e da safrinha 2024.