Cultivado em Canguçu, azeite Capolivo é escolhido o melhor azeite do Brasil no OLIVINUS

Cultivado na Fazenda Tarumã da Boa Vista, em Canguçu (RS), o Coratina da Capolivo acaba de ganhar o prêmio de Melhor AOEV (Azeite de Oliva Extravirgem) do Brasil no concurso OLIVINUS, o segundo maior do mundo e umas das mais tradicionais e rigorosas premiações internacionais, realizado em Mendoza, na Argentina. O produto, uma variedade de azeitona italiana que possui um sabor intenso e amargo, foi escolhido entre 517 amostras, com 98 pontos - a maior pontuação da competição - reforçando a qualidade do terroir gaúcho para a produção de oliveiras.

Administrada pela família Capoani, tradicionalmente empreendedora no agronegócio, por meio de áreas de reflorestamento de pinus e criação de gado, a Capolivo vem se destacando no cenário dos concursos nacionais e internacionais desde a primeira safra de oliveiras, resultado do compromisso com a qualidade e cuidado em todas as etapas da produção. Ao todo, já são 36 prêmios conquistados.



Apenas em 2023, com sua quinta safra comercial, cuja produção já foi o dobro em relação a 2022, já foram 11 prêmios, entre eles: Ranking Flos Olei 2024 - um dos guias mais importantes e respeitados globalmente - ingressando entre os 500 melhores azeites do mundo; e o 1º lugar no concurso da CNA com o monovarietal Arbequina. Além disso, recebeu medalhas de ouro no NYIOOC, em Nova York, com os monovarietais Koroneiki, Picual e Coratina; e medalha de Ouro no London IOOC, com o Koroneiki.



No seu processo de produção, a Capolivo busca obter o menor tempo entre a colheita e a extração do azeite. Os cuidados em cada etapa garantem um produto de excelência, com o frescor e o exclusivo sabor de um azeite extra virgem que varia de levemente amargo ao picante, com acidez inferior ou igual a 0,2%. “O clima da região, aliado ao relevo e tipo de solo, propiciam um terroir excelente para o desenvolvimento das oliveiras, elevando a qualidade do nosso azeite extra virgem a um produto de excelência”, explica Carolina Capoani, Diretora de Marketing da Capolivo.