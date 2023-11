Fetar-RS realiza 3º Congresso Estadual

Com o lema Unir, Reconstruir e Conquistar, a Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais no Rio Grande do Sul (Fetar-RS) realizará nos dias 8 e 9 de novembro o seu 3º Congresso Estadual de Trabalhadores Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul, no Ritter Hotéis. A Federação defende e representa legalmente cerca de 200 mil assalariados rurais no Estado.A abertura oficial será às 10h30min. O deputado estadual Miguel Rossetto (PT) e o economista José Silvestre Prado de Oliveira, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), farão uma análise de conjuntura com enfoque nos Desafios e nas Perspectivas para os Assalariados e Assalariadas Rurais do RS.Na parte da tarde estão programadas Oficinas Temáticas: Perspectivas para as organizações sindicais no Brasil e no Rio Grande do Sul, tendo como subtemas: Quais mudanças estão sendo discutidas e qual o futuro do movimento sindical no Brasil; Qual o cenário para a organização sindical dos assalariados e das assalariadas rurais do Estado; Que movimento sindical queremos; Desafios para a Organização das Assalariadas Rurais no Rio Grande do Sul.Entre 17h30min às 18h30min vai acontecer a plenária de encerramento, bem como o lançamento da Comissão Estadual das Assalariadas Rurais. Logo depois, o ato de reinauguração da sede Fetar-RS.Na quinta-feira (9), as atividades começam às 8h30min com a Plenária: Direitos Humanos e os Desafios: uma ação mais efetiva do Movimento Sindical do Rio Grande do Sul. À tarde, a partir das 14h30min, a Plenária: Segurança e Saúde Trabalhador Assalariado Rural. Em seguida, inicia o Congresso Eleitoral. Uma única chapa de consenso foi inscrita, a qual é encabeçada por João Cézar Larrosa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio Grande. A solenidade de posse da diretoria da Fetar-RS, para o mandato 2023-2027, está confirmada para as 19h30min, no Salão Windrose, localizado no 10º andar do Ritter Hotéis (Largo Vespasiano Júlio Veppo, 55 - Centro Histórico), em Porto Alegre. A programação do congresso será realizada no Salão Rio Grande.