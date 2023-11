Conab promove novo leilão virtual de trigo para escoamento da safra

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza nesta terça-feira (7) um novo leilão para apoio ao escoamento da produção brasileira de trigo. Serão ofertadas 175 mil toneladas para o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e outras 154,8 mil toneladas para o Prêmio para Escoamento de Produto (PEP). Conforme a empresa, a operação será realizada por meio do Sistema de Comercialização Eletrônica da própria Companhia.

De acordo com a Conab, poderão participar do Pepro produtores rurais e suas cooperativas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, da Bahia, de Goiás, do Distrito Federal, de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais. O PEP é destinado às indústrias moageiras de trigo e aos comerciantes de cereais dos mesmos Estados.

A ação foi autorizada por Portaria Interministerial dos ministérios da Agricultura e Pecuária, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de 5 de outubro, que definiu um volume de recursos de até R$ 400 milhões para escoamento do produto em grão da safra 2023/2024 para fora dos Estados de origem da produção.

Na semana passada, foram comercializadas 199,8 mil toneladas das 309,6 mil à venda nos primeiros pregões, equivalentes a 64% da oferta. Conforme a Conab, 75 mil toneladas - ou 37% do volume negociado - foram produzidas em lavouras gaúchas.

"Desde 2017 não tínhamos esses leilões para o trigo. Então esse resultado demonstra uma operação de sucesso. Na modalidade Pepro, todo o lote – 70 mil toneladas – foi comercializado no Rio Grande do Sul", destacou o presidente da Conab, Edegar Pretto.

A operação é realizada com recursos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O apoio à comercialização por meio desses instrumentos pretende estimular a cadeia produtiva nacional do trigo, estabilizando o mercado e garantindo renda ao produtor rural – um dos objetivos centrais da Política de Garantia de Preço Mínimo (PGPM).