Universo Pecuária reforça foco em produção sustentável em sua segunda edição

Foi lançada nesta terça-feira (24), no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) a 2ª edição do Universo Pecuária – Futuro, Negócios e Sustentabilidade. O encontro, promovido pelo Sindicato Rural de Lavras do Sul, será realizado de 7 a 11 de maio de 2024, com apoio da prefeitura local, Farsul, Senar, Sebrae-RS e Cotrisul.



Alicerçado num conceito de inovação no campo, o evento visa a impulsionar a indústria pecuária para um novo patamar, onde inovação, negócios e sustentabilidade andam de mãos dadas.



“Queremos conectar produção agrícola, pecuária, agenda mundial de desenvolvimento econômico com sustentabilidade”, justifica a diretora executiva da mostra, Marcela Santana.



Entre as atrações no complexo estarão as arenas de Remates, de Insumos e Serviços, do Conhecimento, de Inovação e Negócios, a Avenida das Relações Institucionais e o Gabinete da Pecuária Sustentável, entre outros. São espaços consolidados e novos, voltados ao aprimoramento do evento. Destaque para o ampliado setor de Máquinas e Implementos, logo na entrada do parque. A partir dali, o público poderá chegar aos demais ambientes, desde o Pavilhão da Agricultura Familiar e de Pequenos Comércios até a Via Gastronômica, logo na sequência da experiência imersiva da Trilha da Pecuária Sustentável. Nesta edição, o Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo receberá a feira em um formato ainda mais abrangente do que no ano passado. Serão palestras, debates, workshops e exposições, mas com novidades e espaços ampliados para aproximar diferentes atores dentro da mesma cadeia.

Mais do que a realização de negócios – no ano passado foram movimentados R$ 55 milhões no evento –, o objetivo é difundir conteúdos e novos conceitos para a cadeia.

“Precisamos combater discursos defasados e inverídicos sobre o setor. Pecuária e inovação não é futuro. É passado e presente. Somos o melhor resultado de agricultura, silvicultura e pecuária sustentáveis no mundo. Exemplo de retenção de emissão de gases do efeito estufa. Já somos carbono neutro em 2023, não apenas em 2030”, disse o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes.

Mas para oferecer um desenvolvimento sustentável, o dirigente pediu, entretanto, “segurança jurídica e valorização do direito à propriedade”, fazendo alusão às movimentações do MST, ocupando áreas e criando cenários de incerteza no campo.



O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, que representou o governador Eduardo Leite no evento, destacou que o governo é parceiro e atua de forma transversal entre as Secretarias que têm relação com a pauta. "Além da geração de negócios na segunda edição, mais representativo ainda, mas difícil de mensurar, e com valorização talvez ainda maior, por sua relevância, é o processo pedagógico e aculturador que essa iniciativa pode infundir em nós gaúchos e consumidores. O que se faz e produz aqui no Rio Grande do Sul é equilibrado e sustentável. E tenha certeza que isso pode reverberar ainda mais na segunda edição do Universo Pecuária", ressaltou.



Também estiveram presentes a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, e o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Derly Fialho.