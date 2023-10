BNDES anuncia medidas de socorro ao setor de proteína animal

O diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Alexandre Abreu anunciou medidas que objetivam dar fôlego ao setor de proteína animal no Rio Grande do Sul. As ações são fruto da pressão do Grupo de Trabalho (GT) da Proteína Animal, formado por governo estadual, entidades e deputados para buscar soluções para fortalecer os segmentos. O encontro com o BNDES foi solicitado pelo deputado Elton Weber (PSB) na última reunião do GT no começo deste mês.



Os produtores enquadrados no Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf) com investimentos contratados poderão realizar três prorrogações na vigência do contrato em caso de intempéries. Até agora, o prazo possível de prorrogação era de dois anos. No caso das cooperativas, já está em operação uma linha de capital de giro até março de 2024. O recurso disponível é de R$ 1 bilhão com prazo de cinco anos para pagamento, incluídos dois de carência, e juros de 8% a 8,5% ao ano para exportadoras, mais a variação do dólar, e de 13% a 15% ao ano para as que atuam no mercado interno.



Segundo o diretor, também está autorizada no caso das cooperativas a suspensão de cobrança de até seis prestações mensais vencidas ou a vencer, que poderão ser postergadas por 12 meses com as mesmas regras e juros do contrato original. “Sem dúvidas, boas notícias apesar dos juros altos em se tratando de setor produtivo. Nos próximos dias, vamos conversar com as cooperativas para fazer uma avaliação das taxas de juros”, disse Weber.

Segundo o gerente Relações Institucionais e Sindical do Sistema Ocergs, Tarcísio Minetto, o assunto estará na pauta das cooperativas nesta quarta-feira (25). “O anúncio do BNDES parte de um pedido de socorro das cooperativas e é um esforço importante, uma resposta. Porém, é preciso levar em consideração os termos de contratação, especialmente no que se refere às taxas de juros. Precisamos avaliar se será uma opção atrativa diante da situação do nosso mercado. Vamos conversar com as cooperativas e analisar esses fatores.”