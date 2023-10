2º edição da Olifeira acontece em Guaíba

Inicia nesta quinta-feira (19), e se estende até domingo (22), a 2º edição da Olifeira, na cidade de Guaíba. O evento busca fomentar o mercado de azeite de oliva gaúcho, que representa mais de 80% da produção nacional do setor.

Segundo a presidente da Associação Brasileira de Consumidores de Azeite de Oliva e Derivados (Abrazeite), Lauren Azevedo, a escolha por Guaíba como sede da exposição se dá pela sua localização privilegiada em relação aos pontos de cultivo de oliveiras no Estado. “Guaíba está no vértice entre as duas rotas dos produtores de azeite de oliva, tanto pela BR-116, quanto pela BR-290, então Guaíba é o Portal da Rota das Oliveiras, existe, inclusive, um projeto de lei para regulamentar essa denominação da cidade”, explica.

LEIA TAMBÉM: Feira do Azeite terá sorteio e ação de solidariedade neste sábado em Porto Alegre

Lauren destaca que o clima gaúcho, em consonância com a vegetação, é muito vantajoso para o plantio de oliveiras, assim como é para os vinhedos, por isso a cada ano a safra tem aumentado. “A área que é propícia para o plantio de oliveiras é a mesma área que a propícia pro cultivo das uvas. O nosso pampa é como se espelhasse o mediterrâneo. É um clima que é um pouco mais gelado no inverno, depois tem aquela fase que é um pouco mais seca e isso é super favorável para a produção do azeite de oliva”, conta.

A feira tem o diferencial de ser direcionada aos consumidores finais, e não necessariamente aos produtores, como outros tipos de exposições. Dessa forma, Lauren afirma que o principal objetivo do evento é informar os possíveis clientes sobre as particularidades e benefícios do azeite de oliva extravirgem de produtores locais, que é diferente dos comuns, vendidos em supermercados. “Nós vimos a necessidade de mostrar para o consumidor o que é o verdadeiro azeite de oliva extra virgem. Então, resolvemos construir um beabá, visto que muitas vezes o cliente consome e gasta um valor bem alto no supermercado comprando um azeite de oliva achando que vai fazer bem para sua saúde, quando na verdade aquele produto pode estar colocando a sua saúde em risco, porque são óleos misturados”, destaca a representante.

Com diversas atividades culturais e espaços para interação, a feira pretende receber mais pessoas que na primeira edição, a qual contou com um público de 60 mil pessoas.