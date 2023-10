Projeto de lei da Assembleia Legislativa defende transparência na origem do leite importado

Um projeto de lei protocolado no início de setembro pela deputada estadual Silvana Covatti (PP) promove a transparência na origem do leite importado. A proposta, que estabelece regramento para que as indústrias de laticínios divulguem nos rótulos dos produtos quando o leite e derivados utilizados na produção forem de origem estrangeira, aguarda parecer do deputado Professor Bonatto na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.O PL 412/2023 ainda estipula que a informação incluída no rótulo deve ser clara, não deixando dúvida ao consumidor, devendo constar de forma expressa que “Este produto utiliza leite importado”. Segundo a deputada, o projeto visa valorizar o produtor local, protegendo os consumidores e mantendo a conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. “Não é justo que os produtores sigam uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo, enquanto outros países não seguem as mesmas regras de produção, o que mantém uma concorrência desleal, agravando a crise enfrentada pelo produtor gaúcho. Tenho certeza de que com a informação destacada no rótulo, o consumidor dará preferência aos produtos nacionais” reforça a deputada.Os critérios apontados na comparação com outros países dizem respeito, conforme a assessoria da parlamentar, às regulamentações sanitárias, ambientais e segurança alimentar diferentes das adotadas no Brasil e no estado gaúcho, como por exemplo a qualidade de alimentação ofertada ao gado, como o milho e a aveia, além do controle de pragas nas pastagens, que impacta a qualidade e a segurança dos produtos.