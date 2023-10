Colheita do trigo segue no RS mesmo com as chuvas

Agências

Os triticultores gaúchos aproveitaram as janelas de tempo mais seco entre os períodos de chuva dos últimos dias para prosseguir com a colheita da cultura. A estimativa da Emater-Ascar é de que 11% da área cultivada, de 1.505.704 hectares nesta safra, já tenham sido colhidos. De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado pela autarquia nesta quarta-feira (11), mesmo sem as condições ambientais ideais, a colheita do trigo foi conduzida com o objetivo de assegurar a qualidade de um produto que ainda atenda aos padrões de comercialização estabelecidos para a indústria de moagem.A cultura no RS evolui rapidamente para o estágio de maturação, que alcançou 42%, sendo que 38% da área estão em enchimento de grãos, e 9% em floração. Devido às condições climáticas desfavoráveis, há estimativa de redução no potencial produtivo. Também existe preocupação entre triticultores relacionada ao baixo preço pago pelo grão, o que resulta na necessidade de alcançar altas produtividades para obter algum lucro, ou pelo menos liquidar os financiamentos referentes ao custeio das lavouras. Nesse contexto, ainda há risco de desvalorização do grão devido a problemas de qualidade, resultantes do excesso de umidade e da ação de doenças, como giberela.Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, em torno de 10% da área se encontra no estágio de floração; 20% estão em enchimento de grãos; e 60%, em fase de maturação. As áreas em colheita representam 10%, e os resultados obtidos indicam redução de 12% em relação às projeções iniciais, que na região são de 3.026 kg/ha.