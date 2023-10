Ponte internacional em Jaguarão é bloqueada contra lácteos do Mercosul

Centenas de produtores de leite de diversas regiões do Rio Grande do Sul bloquearam o trânsito de veículos por cerca de cinco horas nesta quarta-feira (11) na ponte internacional que liga o Brasil ao Uruguai, em Jaguarão, no Sul do Estado. O ato, que aconteceu também em outras unidades da federação onde é forte a pecuária leiteira, faz parte da mobilização em defesa da cadeia produtiva do leite do País.

Organizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), a mobilização reuniu aproximadamente 800 pessoas e contou com a participação de representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Contag), de sindicatos dos trabalhadores rurais e entidades ligadas a esse público no Brasil. Eles exigem a adoção de medidas para salvar a pecuária leiteira e as famílias que tiram da atividade seu sustento e prometem intensificar os protestos se não forem atendidos.

Conforme a Fetag, a decisão pelo fechamento da fronteira em Jaguarão foi tomada porque o local é uma importante rota para a importação de leite do Mercosul ao País, o que está levando a cadeia leiteira nacional ao colapso.

“O produtor não aguenta mais, vai sair da atividade. Nós estamos, hoje, com o custo de produção de R$ 2,25 por litro. A média do mês passado foi R$ 1,96, mas teve produtor que recebeu nota no valor de R$ 1,04 por litro. Isso é inadmissível na cadeia”, apontou o presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva.

Segundo ele, desde 15 de março já ocorreram seis reuniões com o ministro Paulo Teixeira, quatro encontros com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e outros três com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E, até agora, as ações adotadas pela União foram “paliativas”.

“Veio aumento das alíquotas de alguns tipos de queijo e manteiga da União Europeia, que hoje não é o nosso problema. É importante? É, porque para o futuro isso pode ajudar bastante. Mas não é o problema hoje, né? Aumentar a fiscalização? Que bom! Mas isso é obrigação do governo fazer, não só agora, porque nós estamos pedindo, mas já deveria estar fazendo. A questão da compra governamental do leite, R$ 100 milhões, sim, ela é importante, ela vai ajudar a desafogar um pouco as cooperativas, mas é muito pouco. Isso representa 2,7 mil tonelada, então isso é muito pouco de leite, né?”, reclama Silva.

O dirigente ressalta a diferença de R$ 6,00 a R$ 7,00 por litro entre o leite pó argentino e uruguaio em relação ao nacional. “Se nós não resolvermos o problema do leite que entra lá do Uruguai, o leite em pó, nós não vamos resolver o problema da cadeia. Por isso temos mobilizados diversos estados do Brasil, porque estão com os mesmos problemas em relação ao Mercosul”.

De acordo com o presidente da Fetag-RS, o governo federal precisa estudar uma proposta para a criação de uma política para o futuro da atividade leiteira. “Mas se nós não fizermos uma ação emergencial agora, para muitos produtores não vai adiantar pensar no futuro, porque eles não vão ter futuro, eles vão parar antes. E essa ação, só tem duas formas: ou trancamos emergencialmente a entrada desse leite do Mercosul para cá, ou fazer o que Argentina está fazendo, subsidiando os produtores diretamente na fonte para o produtor”.

A Argentina, revela Silva, tem uma linha de subvenção de R$ 40 por litro para quem produz até 1,5 mil litros por dia. E de R$ 0,30 para quem produz acima de 1,5 mil litros diários. “Não tem como nas competir com esse tipo de incentivo. Então, ou o Brasil fecha a porteira para a entrada desse leite ou subsidia o produtor aqui”.