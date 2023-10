Inovação e confiança no agro brasileiro marcam trajetória do Grupo SLC

A maior empresa agrícola do País e uma das maiores do mundo, com faturamento superior a R$ 7 bilhões no ano passado, deixa em segundo plano a ideia de uma expansão internacional e mantém seu foco em ampliar seus negócios dentro do Brasil. A opção do Grupo SLC sinaliza confiança no mercado interno e foi tema da palestra apresentada na reunião-almoço da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha realizada nesta terça-feira (10), no Hilton Hotel, em Porto Alegre.

O painelista desta edição do encontro mensal da entidade foi o head de Inovação e Estratégia da SLC Agrícola, Frederico Logemann, que falou sobre os 78 anos de trajetória empreendedora do grupo, criado em 1945, no Noroeste gaúcho. Em sua fala, ele resgatou os principais momentos da empresa, negociada junto à multinacional americana John Deere no final da década de 1990, e apontou os caminhos que estão na mira da empresa para os próximos anos.

“Nosso perfil sempre foi de fazer movimentos de negócios com olhos no futuro. Foi assim quando investimos na compra de terras no cerrado brasileiro, em uma época que poucos apostavam na região. Hoje, temos 22 fazendas nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí e Bahia, com 674 mil hectares plantados, principalmente com soja, milho e algodão. Além dos resultados que colhemos, temos também uma grande responsabilidade com o futuro”, analisou o empresário.

Por isso, o desafio é manter o negócio em ascensão. Estratégia e inovação fazem parte do vocabulário permanente da SLC, atenta às transformações rápidas e sucessivas no universo do agronegócio. Exemplo disso é a redução em até 80% na aplicação de inseticidas agrícolas nas áreas plantadas da empresa, proporcionada pela identificação, através de mapeamento digital por georreferenciamento, de áreas infestadas por pragas.

“Incorporar novas tecnologias implica mudar processos e, para isso, preparar pessoas. Enxergamos que a inovação tecnológica permite produzir mais com menos custo. E a diferença de competitividade é ter um custo por hectare abaixo da média. A tecnologia ajuda muito para alcançar esse objetivo”, diz Logemann.

Recentemente, o grupo criou a SLC Ventures, voltado a identificar e impulsionar startups com potencial e, eventualmente, investir em algumas delas, que já estão na mira.

“Nosso perfil de crescimento não é, obrigatoriamente, regular e anual. Ele ocorre em ciclos, por conta de investimentos e oportunidades vislumbrados pelo grupo familiar. Em 2023 devemos ter faturamento semelhante ao do ano passado. Mas temos planos para o futuro”, concluiu o empresário.