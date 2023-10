ABPA lança segunda fase da campanha internacional de sustentabilidade da proteína animal

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), lançará neste domingo (08) a campanha internacional Good Food – Sustainable Protein, segunda fase da campanha iniciada em 2021 que destaca os atributos que diferenciam a sustentabilidade da avicultura e da suinocultura do Brasil. A campanha será lançada em meio à Anuga - maior feira de alimentos do mundo, que acontecerá em Colônia (Alemanha) - às 10h00 (hora local), no estande da ABPA.

www.proteinasustentável.com www.braziliansustainableprotein.com



Organizado como um site de notícias, o portal disponibilizará diversos cases de agroindústrias do setor de aves, suínos, ovos, genética e patos do Brasil. O portal será atualizado constantemente, incluindo informações, artigos, vídeos e outras iniciativas que envolvam ações de preservação ambiental, desenvolvimento econômico e social e governança das empresas. O grande destaque da ação será o lançamento de um portal focado na difusão de exemplos de iniciativas de sustentabilidade promovidas pelas agroindústrias e pelo setor produtivo brasileiro. O site pode ser acessado pelos endereços(versão em português) e(em inglês).Organizado como um site de notícias, o portal disponibilizará diversos cases de agroindústrias do setor de aves, suínos, ovos, genética e patos do Brasil. O portal será atualizado constantemente, incluindo informações, artigos, vídeos e outras iniciativas que envolvam ações de preservação ambiental, desenvolvimento econômico e social e governança das empresas.



O lançamento da campanha será marcado por um vídeo-manifesto. No vídeo serão apresentadas características que marcam a avicultura e a suinocultura do Brasil. São imagens capturadas diretamente na produção brasileira e em território nacional, mostrando pontos que definem o perfil sustentável da cadeia de proteína animal do País.



A campanha seguirá com ações em redes sociais, difundindo informações sobre os cases e pontos de destaque da sustentabilidade da cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura do País.



“A produção brasileira de proteína animal é referência em inovação e adoção de tecnologias para ganhos de eficiência e redução de insumos. Mas há muito mais: são diversas iniciativas adotadas em todo o país que queremos reunir e contar para o mundo por meio desta campanha”, ressalta o presidente da ABPA, Ricardo Santin.