Fórum do Trigo destaca importância da cultura para o agronegócio gaúcho

A importância da triticultura para o agronegócio do Rio Grande do Sul estará no centro das atenções na manhã desta sexta-feira (6), em Cruz Alta. O assunto será abordado no 9º Fórum do Trigo 2023, promovido pela Cotribá, durante a Fenatrigo. Com o tema "Trigo, alicerce da sustentabilidade na safra gaúcha", o evento tem a missão de fomentar a manutenção e o fortalecimento da cadeia do cereal.

A ideia, conforme Jonas Antonello, gerente comercial da área de Insumos da Cotribá, que é uma das organizadoras do fórum, é mostrar a dimensão da relevância da cultura para o ciclo da atividade agrícola e formar nos produtores a consciência de que a produção precisa ser mantida, mesmo nos momentos de dificuldades.

“Viemos de duas safras excelentes com o trigo. Esta, por conta do clima, não deverá ser tão produtiva e rentável. Mas será fundamental como alternativa de renda e para diminuir a responsabilidade e o peso econômico da soja. É importante manter uma estabilidade na área plantada e planejar a atividade, obtendo, com manejo e tecnologia adequados, os melhores resultados possíveis a cada safra”, diz Antonello.

A programação do evento, que se inicia às 8h30min, traz, dois painéis. No primeiro, às 8h45min, com moderação do gerente de Pesquisa de Tecnologia da CCGL, Geomar Mateus Rorassa, o assunto será “Tecnologia e manejo na construção da produtividade”. Participam o doutor em fitotecnia e melhorista da Biotrigo Genética Francisco Gnocato, que falará sobre “melhoramento genético como aliado da produtividade”; e o doutor em Ciência do Solo e pesquisador da CCGL Tiago Hörbe, abordando “Trigo de alta performance: como construir?” O foco serão os avanços tecnológicos para que o trigo possa mostrar alto desempenho mesmo diante de circunstâncias climáticas desfavoráveis.

Às 10h15min, o painel “Dinâmica da comercialização do trigo no RS” será conduzido pelo gerente comercial da Biotrigo Genética para a América Latina, Fernando Michel Wagner. O analista da Safras & Mercado Élcio Bento trará sua visão global de mercado. Na sequência, Javier Ignacio Lutz, da Cargill, abordará as oportunidades com mercado de exportação na safra 2023.

“O impacto do conflito que persiste entre Rússia e Ucrânia sobre a comercialização global de trigo é um aspecto de peso para o comércio internacional da cultura. Além disso, o clima adverso traz desafios importantes ao produtor, que precisa proteger sua safra da incidência de fatores que coloquem em risco a sanidade e a qualidade dos grãos, atendendo às exigências do mercado e observando as melhores janelas de comercialização”, projeta o gerente da Cotribá.

Antonello projeta uma área plantada nesta safra muito semelhante à verificada no período anterior, em torno de 1,5 milhão de toneladas no Rio Grande do Sul. Mas, com as geadas que ocorreram no final de agosto e início de setembro, a produtividade pode cair ate 15%. Agora, com a ocorrência de chuvas em abundância na floração, o risco são doenças fúngicas, como a giberela, que compromete a formação do grão.

“Toda cultura enfrenta momentos de dificuldades e queda de qualidade e produtividade. Mas precisamos fazer aqui no RS o que já acontece em estados como Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, onde a chamada safrinha é uma safrona. A safra de inverno precisa ser mais valorizada. O trigo é, sim, uma boa alternativa econômica. E, bem conduzido, torna-se, também, uma cultura de oportunidade. O cereal corresponde a 80% da safra de inverno. Merece atenção especial”, acrescenta Antonello.

Ele observa que as últimas safras de trigo mostraram um fortalecimento das exportações brasileiras, ao contrário do que ocorria no passado. Com o avanço da participação do País e do Rio Grande do Sul no comércio internacional do cereal, crescem a rentabilidade e as possibilidades do produtor, que não fica preso apenas às condições impostas pelos moinhos nacionais, conforme o volume de produto disponível. “O mercado global está aí, para ser explorado. Temos potencial para participar desse contexto”, conclui.