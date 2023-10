Federarroz lança diretrizes aos produtores para a safra 2023/2024

A manutenção da mesma área de arroz plantada em 2022/2023, de cerca de 840 mil hectares, para a safra 2023/2024, é tema das diretrizes que estão sendo lançadas pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz). A entidade acredita que esta é a melhor estratégia para a sustentabilidade do setor.

As diretrizes têm como público alvo os produtores rurais do Estado e como premissas, além da manutenção da área plantada, a intensificação da rotação de culturas, a exportação e a gestão eficaz. Para a Federarroz, a decisão de plantio é individual, mas o impacto nos preços futuros do cereal é coletivo.



O presidente da entidade, Alexandre Velho, ressalta o alto custo de produção do arroz que subiu, em média, 60% nos últimos dois anos, o que obriga os produtores a terem altas produtividades. Em anos de El Niño, historicamente, a produtividade diminui em cerca de 5% a 10%, por isso, é muito importante a manutenção da área plantada a fim de modular os investimentos em função dos riscos climáticos.



O dirigente destaca, ainda, que os produtores têm que plantar somente em áreas com alto potencial produtivo e manter a rotação de culturas. Lembra que cada propriedade tem as suas características e dentro delas devem ser adaptados os diversos cultivos. "Portanto, a diversificação continua sendo uma ferramenta fundamental para a manutenção dos negócios rurais", reforça.



De acordo com o presidente da Federarroz, antes de pensar em um aumento na área plantada com arroz no País, é preciso garantir uma oferta de acordo com a demanda e continuar exportando e buscando novos mercados. Alexandre Velho enfatiza que a exportação proporciona preço de referência para o mercado interno e ajuda a indústria a ter um posicionamento mais firme em relação ao varejo.



Quanto à gestão, as diretrizes da Federarroz enfatizam a importância de um amplo planejamento da próxima safra, uma vez que investir tempo nessa etapa proporciona decisões mais assertivas e que vão gerar melhores resultados. "Cada produtor deve plantar de acordo com a sua capacidade hídrica, mantendo uma margem de segurança. Atualizar os custos de produção, avaliar riscos e analisar as informações disponíveis para a tomada de decisão são vitais para a sustentabilidade da atividade produtiva", observa Velho. Ele acrescenta que o arroz gaúcho é um produto de excelente qualidade, reconhecido pelo mercado internacional, e a segurança alimentar dos brasileiros depende da permanência desses produtores no campo.