Baixa cotação do milho pode provocar redução na área a ser plantada no RS

Com uma estimada de plantio em 817,5 mil hectares nesta safra no Rio Grande do Sul, a semeadura de milho já avança sobre mais da metade da área. O percentual cultivado corresponde à média histórica para o período, mas a baixa cotação do cereal no mercado pode alterar o rumo das lavouras.

Com os preços cerca de 35% menores em relação ao ano passado, a situação conjuntural já coloca em dúvida alguns produtores que ainda não definiram o que fazer com suas áreas e têm possibilidade de investir na soja, com maior segurança.

Leia também: Chuva acima da média na primavera pode prejudicar colheita de inverno e plantio de verão

"É o que temos ouvido em depoimentos de alguns técnicos, em contato com agricultores. Mas ainda não se pode afirmar que irá acontecer. Afinal, a queda na valorização das commodities agrícolas é geral, ainda por efeito do embate entre Rússia e Ucrânia, que já dura cerca de um ano e meio. Os preços internacionais caíram. Trigo baixou quase a metade, soja também teve redução. Apenas o arroz vem se mantendo. Este ano tem se mostrado de difícil previsão”, diz o extensionista da Emater-Ascar no Rio Grande do Sul Célio Alberto Colle.

Embora os custos de produção também tenham diminuído, com a redução no preço de muitos insumos, a conta depende do momento em que o produtor adquiriu os produtos. “E o que importa, ao final, é a relação de troca. Quem investe em tecnificação das lavouras e boas práticas colhe melhores resultados”, acrescenta Colle.

No estado, o status das lavouras de milho é variado, de acordo com levantamento da Emater. Enquanto nas regiões Oeste, Noroeste e Norte o cultivo está praticamente finalizado, no Sul, na área Central e no Nordeste, o progresso foi prejudicado pelas chuvas, que provocaram encharcamento e excesso de umidade no solo. Essas condições, diz o último informativo conjuntural da autarquia, divulgado no final da semana passada, inviabilizaram o trânsito de maquinário agrícola e, em alguns casos, afetaram de forma negativa a germinação das sementes.

As lavouras encontram-se predominantemente na fase de germinação e de desenvolvimento vegetativo. Na região de Ijuí, as áreas semeadas com milho apresentam ótimo desenvolvimento. Em função dos dias mais quentes, houve aumento da taxa de crescimento, e a umidade de solo adequada permitiu a distribuição da adubação nitrogenada em cobertura.

Já no milho silagem, a estimativa é de que cerca de 30% da área destinada ao corte de plantas inteiras para ensilagem já tenha sido plantada. A evolução varia entre as regiões, sendo mais significativa no Norte, próximo a 90%, e menos expressiva no Nordeste, apenas 3%. Nas regiões de Erechim e Frederico Westphalen, as lavouras apresentam estande adequado e bom desenvolvimento, em decorrência das melhores condições climáticas no seu estabelecimento inicial.