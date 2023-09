Secretaria da Agricultura publica edital de chamada pública para execução das ações do Fundovinos

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) publicou o Edital de Chamada Pública nº 08/2023 para selecionar proposta técnica apresentada por entidades e organizações civis para a realização de ações para a execução da política do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura (Fundovinos). A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (29).A parceria será firmada por 36 meses e os recursos disponibilizados são na ordem de R$ 5 milhões, sendo disponibilizados em quatro parcelas por ano. A organização interessada em participar deverá apresentar a documentação necessária e a proposta técnica, em até 30 dias úteis, com o plano de trabalho e a descrição dos propósitos, condições, estrutura e planejamento da entidade para atingir os objetivos da parceria. A análise das propostas será feita pela Comissão de Seleção, avaliando os critérios estabelecidos e aferindo a qualificação e capacidade legal da organização para firmar a parceria.O secretário da Agricultura, Giovani Feltes, destaca que a atividade da ovinocultura tem uma representatividade importante na economia do Estado. “A parceria visa, de acordo com a política da ovinocultura estadual, o desenvolvimento socioeconômico do setor, buscando promover a melhoria dos rebanhos e da qualidade da carne e da lã, a competitividade dos produtores e a ampliação do mercado”, enfatiza.Entre as metas e objetivos a serem alcançados está a realização de projetos que estimulem a produção comercial de carne ovina; a elaboração de programa de certificação para o setor; o desenvolvimento de programa de qualificação da lã ovina por meio de capacitações; a ampliação do escopo de diagnósticos relacionados à sanidade ovina; programa de melhoramento genético ovino; além de promoção e apoio à execução de exposições e feiras de ovinos, de distintos portes, em todo o Estado.