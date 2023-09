Conab vai propor Conab subsidiar produtores de leite ao governo federal

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, disse nesta quinta-feira, em Lajeado, no Vale do Taquari, que a estatal está organizando uma proposta, a pedido do governo federal, para criar um programa nacional de subsídio aos produtores de leite. A iniciativa atende demanda apresentada ao governo por diversas organizações ligadas ao setor.

O anúncio foi feito durante reunião com entidades da agricultura familiar. Pretto integrou a comitiva de ministros que veio ao Rio Grande do Sul para verificar e tratar da busca de ações em socorro às comunidades afetadas pela cheia dos rios que cortam o Vale do Taquari, ocorrida no início do mês.

“O governo federal está sensível à situação dos produtores de leite, e a Conab está mobilizada e estudando uma proposta para viabilizar esse programa e a permanência das famílias no campo. Além disso, já estamos com os editais abertos para a compra de leite em pó da agricultura familiar”, destacou.

A Companhia está fazendo um levantamento do preço médio pago aos produtores em anos passados, com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da Universidade de São Paulo (USP), e o Conselho Paritário entre Produtores de Leite e Indústrias de Laticínios (Conseleite), para apresentar esse estudo ao governo.

Ainda não está definido qual será o investimento total, nem quantas famílias ou locais serão beneficiados. No entanto, sabe-se que os preços estão baixos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, pelas questões de mercado. No território gaúcho, de acordo com entidades do setor, os produtores estão recebendo menos de R$ 2,00 pelo litro de leite.

Ainda para amenizar os impactos da crise do leite, que se agravou nos últimos anos pela ausência de políticas de incentivo ao setor e a importação de produtos lácteos de países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai, a Conab destinou R$ 100 milhões do seu orçamento para a aquisição de 2,1 mil toneladas de leite em pó da agricultura familiar da região Sul do país. A chamada pública foi aberta no dia 20 de setembro.

A estatal vai comprar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 1,8 mil toneladas de leite em pó do Rio Grande do Sul, 200 toneladas de Santa Catarina e 100 toneladas do Paraná. O alimento será destinado para o atendimento de cozinhas comunitárias e solidárias, a suplementação de cestas de alimentos e demais prioridades estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Conforme a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), que participou do encontro, outra ideia do governo, a ser anunciada na próxima semana, seria a redução ou até mesmo a isenção de impostos para as empresas que não importam leite para o Brasil. Mas, para o presidente da entidade, Carlos Joel da Silva, “diminuir ou zerar impostos para empresas que não importam, é bom, mas não vai resolver o problema”. A solução, aponta o dirigente, seria barrar as importações ou subsidiar os produtores brasileiros, a exemplo do que fez o governo argentino.

“Desde o dia 15 de março estamos alertando sobre os problemas do setor leiteiro, mas as medidas estão vindo a conta-gotas. Nosso problema é o Mercosul”, diz Silva.

Conforme a entidade, outra reunião irá ocorrer na semana que vem, para a definição de mais alinhamentos. “Desde março, já foram realizadas mais de dez encontros com os representantes do governo, mas ainda não foi anunciada nenhuma medida que de fato resolva o problema. A Fetag-RS, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) prometem trabalhar com o intuito de organizar mobilizações de todos os estados no dia 11 de outubro.

O deputado estadual Elton Weber (PSB), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa, também criticou a inércia do governo federal, que não trouxe nenhuma medida eficaz para amenizar a crise atravessada desde o primeiro semestre pelos produtores de leite, prejudicados pela enxurrada de lácteos que entram do Mercosul, especialmente Argentina e Uruguai. O parlamentar disse que até agora apenas existe um grupo de trabalho estudando subvenção aos produtores. Ele insiste no estabelecimento de cotas de importação pelo governo brasileiro.

Weber também manifestou indignação com ausência de medidas que permitam concretamente a retomada do processo produtivo na região do Vale do Taquari. Entre as mais urgentes estão a anistia das dívidas de custeio e investimento não amparadas por seguro e a suspensão da cobrança de todas operações de crédito vincendas nos próximos 180 dias.

O governo anunciou em Lajeado a oferta de financiamento via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) sem juros para agricultores em municípios com decreto de calamidade pública.

“Infelizmente, um anúncio insuficiente. Saímos muito frustrados. De todas as reivindicações encaminhadas pela comitiva gaúcha em Brasília para socorrer o meio rural, avançou apenas a sinalização de recursos para construção de moradias. Nada de anistia, nada de rebate, nenhum alento maior ao agricultor que tanto perdeu e precisa voltar a trabalhar e sustentar a sua família”, observou Weber.