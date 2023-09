Chuva acima da média na primavera pode prejudicar colheita de inverno e plantio de verão

influência do El Niño, a primavera deve ser marcada por chuva acima da média no Rio Grande do Sul Sob, a primavera deve ser marcada por. Com início neste sábado (23), às 3h50min, a estação pode ser prejudicial para as colheitas da safra de inverno e para o plantio de verão. Culturas como arroz, milho e soja podem ter a semeadura atrasada.

Quanto às culturas de inverno, como aveia e trigo, a colheita pode ser afetada negativamente devido ao excesso de umidade. "As lavouras que já estão estabelecidas podem ser impactadas de duas formas. Uma com a umidade muito elevada, principalmente porque você vai ter a temperatura mais alta, o que gera a probabilidade grande de doenças associadas à temperatura. No segundo fator, mais no final do ciclo, pode não haver condições favoráveis de colheita", sustenta o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Flavio Varone.

"Tanto é que no ano passado, que foi um ano mais seco, nós tivemos uma excelente safra de inverno. Então não é porque o produtor plantou diferente no passado e, sim, em função das condições climáticas que poderão e deverão ter esses reflexos em termos de produção", complementa o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar, Alencar Paulo Rugeri.

O agrônomo recomenda que seja feita a colheita da safra de inverno o quanto antes para evitar maiores prejuízos. "Isso é uma coisa que serve para qualquer ano, mas quando o ano está ruim é preciso ter mais agilidade ainda", sustenta Rugeri.

Já em relação às culturas de verão, o principal empecilho deve ser o atraso no plantio. "Com mais chuva, podem haver algumas dificuldades no plantio do arroz e no plantio da soja, mais para o final da primavera, que podem ter alguma dificuldade e atraso em razão desses excessos de chuva", diz a meteorologista da MetSul, Estael Sias.

O produtor precisará aproveitar as janelas em que não haverá chuva para o manejo de suas plantações. Principalmente em relação ao plantio da soja, o produtor precisa estar preparado para enfrentar dificuldades em razão das previsões climáticas que não são favoráveis.

Apesar do atraso no plantio, a primavera é a principal estação para a preparação das culturas no verão. A maior quantidade e frequência de chuvas agora poderá ser positiva no auge do verão, já que ajudará a encher os reservatórios do Estado. Com a volta do El Niño – que não acontecia desde a temporada de 2015/2016 – o cenário de estiagem que assolou o Rio Grande do Sul e causou perda de produtividade de culturas como soja, milho e feijão durante os últimos verões não deve se repetir.