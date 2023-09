Alckmin sinaliza socorro a produtores de leite gaúchos

Reunido em Brasília com deputados que integram a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) nesta terça-feira (19), o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, confirmou que algumas alternativas estão sendo levadas adiante para garantir fôlego aos produtores de leite do Brasil, bem como soluções que assegurem a sustentabilidade da cadeia.

Representante do Rio Grande do Sul no diálogo, o deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) afirma que a resposta para a crise depende da vontade política do Palácio do Planalto. “Todas as sugestões possíveis foram colocadas na mesa. Tenho conversado com o vice-presidente desde o início de agosto e acredito que as nossas reivindicações surtirão efeito. O fato é que o produtor não pode mais esperar”, comenta Alceu.



Confira as medidas sugeridas e avaliadas ao governo federal:



• Aumento da compra do leite para a merenda escolar, sendo adquirida e estimulada por todos os órgãos públicos;



• Retirada de 5% do incentivo do PIS/Cofins previsto do programa Mais Leite Saudável para importadores;



• Subsídio aos pequenos produtores de leite com capacidade produtiva de até 200 litros/dia;



• Fiscalização do controle de produção e qualidade para apurar suposta prática de dumping (triangulação dos lácteos comprados de outros países por Argentina e Uruguai, incompatível com seus volumes de produção, que pressionam o preço para baixo e prejudicam a produção brasileira);



• Aplicação da taxa compensatória, restabelecendo isonomia tributária e condições de competitividade para o produtor de leite do Brasil.



• Suspensão das importações de lácteos desses países caso confirmada a ocorrência de dumping.