Alckmin confirma MP e promete apoio a agricultores atingidos por enchentes

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, confirmou nesta quinta-feira (14) que sairá até o próximo dia 18 uma Medida Provisória detalhando os recursos já anunciados para socorrer o Rio Grande do Sul e os agricultores atingidos pelas enchentes dos últimos dias. O anúncio ocorreu durante audiência com representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e prefeituras de diversos municípios afetados.

“Saímos esperançosos de que haverá novos anúncios pra socorrer os agricultores gaúchos neste momento que o meio rural precisa recuperar a capacidade produtiva e a vida”, avaliou o presidente da Frente, Elton Weber (PSB-RS). Segundo ele, a comitiva saiu esperançosa que haverá anúncios também para o setor leiteiro, que enfrenta forte crise.

Participaram da audiência, ainda, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar no Congresso, deputado federal Heitor Schuch (PSB); o presidente da Fetag/RS, Carlos Joel da Silva; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), lideranças sindicais de regiões atingidas pela intempérie, além do Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Lindomar do Carmo e do deputado Pepe Vargas (PT).

Pela manhã, em agenda articulada por Schuch, a comitiva gaúcha entregou sete reivindicações ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que reconheceu necessidade de anistiar operações de crédito, mediante análise de cada caso. O ministro, porém, quer conferir pessoalmente a situação das regiões e dos municípios. Na semana que vem, Teixeira virá ao Estado, acompanhado de agentes de instituições financeiras, como Banco do Brasil, Caixa Federal e Banrisul, além de cooperativas de crédito e técnicos de ministérios antes de se posicionar sobre as reivindicações.

O documento foi entregue à Bancada Gaúcha e ainda nos ministérios da Agricultura, Integração e Cidades. Nesta sexta-feira, Weber participa de reunião da Fetag/RS com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos e os secretários de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini; da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes; e de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, em Porto Alegre. Na oportunidade, será entregue a pauta de cinco reivindicações direcionadas ao Estado.

A pauta federal:

1 – Suspensão imediata da cobrança de todas as operações de crédito rural (custeios, investimentos, credito fundiário), vincendas nos próximos 180 dias, contratados por agricultores e pecuaristas atingidos pela intempérie climática (enchente, ciclone);



2 – Anistia das operações de custeio e investimento, não amparadas por seguro (Proagro ou seguro agrícola);



3 – Renegociação das dívidas de custeio e investimento contratadas pelos agricultores e pecuaristas atingidos pelo fenômeno climático;



4 – Linha de crédito emergencial para recuperação das unidades produtivas, incluindo recuperação de solo, compra de maquinários e equipamentos, reconstrução de galpões, pocilgas, aviários e estufa com prazo de 10 anos para pagamento, 3 anos de carência, sem juros e com bônus de adimplência de 50%;



5 – Inclusão das famílias do meio rural que perderam suas casas nas políticas de habitação destinadas a reconstrução das unidades habitacionais nos municípios atingidos e que a situação de calamidade pública seja considerada como critério para escolha de cidades no programa Minha Casa Minha Vida;



6 – Linha de crédito não reembolsável para compra de mobiliário e utensílios domésticos perdidos com a enchente, tendo por base o valor do saque emergencial do FGTS de R$ 6,2 mil;



7 – Recursos para recuperação de estradas vicinais, pontes e pontilhões, para permitir o escoamento da produção e o deslocamento entre as propriedades rurais