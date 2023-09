Safra agrícola alcançou valor de produção recorde de R$ 830,1 bilhões em 2022

A safra agrícola brasileira alcançou valor de produção recorde de R$ 830,1 bilhões em 2022, crescimento de 11,8% ante o registrado no ano anterior. Os dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 2022, divulgada nesta quinta-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O IBGE destaca que, com a restrição do comércio de algumas commodities agrícolas, como milho e trigo, por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, e o dólar valorizado ante o real, os preços dos principais produtos agrícolas nacionais mantiveram-se em patamares elevados. "Como resultado, a produção agrícola brasileira em 2022 apresentou novo crescimento no valor de produção", justificou o IBGE.A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançou 263,8 milhões de toneladas no ano passado, 3,8% acima de 2021. A área colhida chegou a 90,4 milhões de hectares, 5,4% superior à de 2021."O ano foi marcado pela ocorrência de uma estiagem prolongada que teve início ainda em novembro de 2021, durante o desenvolvimento das culturas em algumas unidades da federação produtoras, principalmente nos estados da Região Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e que foi responsável pelo declínio da produção de algumas culturas, como soja, arroz e a primeira safra de milho, que tiveram suas produtividades severamente afetadas pelas adversidades climáticas", lembrou o instituto. "Contudo, as principais culturas temporárias com predomínio de cultivo na segunda safra, mais notadamente o milho, apresentaram boa recuperação, após problemas climáticos enfrentados no ano anterior, que afetaram a produtividade em diversas Unidades da federação", ponderou.A produção de soja, de 120,7 milhões de toneladas, foi 10,5% menor que a de 2021, mas alcançou R$ 345,422 bilhões em valor de produção em 2022, aumento de 1,3% ante o ano anterior. O milho alcançou 109,4 milhões de toneladas, 24,0% mais que a produção de 2021, somando R$ 137,744 bilhões em valor bruto, um acréscimo de 18,6% ante o ano anterior. A cana-de-açúcar totalizou 724,4 milhões de toneladas, alta de 1,2% na safra ante 2021, somando R$ 93,478 bilhões no ano passado, um crescimento de 24,2% em relação ao ano anterior. A safra de café, de 3,2 milhões de toneladas, 6,3% superior à de 2021, teve um valor de produção de R$ 51,814 bilhões, crescimento de 48,8% em um ano. A produção de algodão, de 6,4 milhões de toneladas, 12,4% maior que a de 2021, gerou R$ 33,135 bilhões em valor de produção em 2022, aumento de 25,2% em relação ao ano anterior.Os demais destaques no ranking de valor de produção em 2022 foram trigo em grão (R$ 15,697 bilhões, alta de 42,6% ante 2021), arroz em casca (R$ 15,530 bilhões, queda de 18,9% ante 2021), mandioca (R$ 15,298 bilhões, alta de 19,9%), laranja (R$ 14,367 bilhões, alta de 14,6%) e feijão em grão (R$ 12,374 bilhões, alta de 2,7%).Mato Grosso concentrou o maior valor de produção em 2022, com R$ 174,8 bilhões, alta de 15,2% ante 2021. A cidade de Sorriso (MT) pode ser considerada a capital da agricultura no país. No ano passado, o município alcançou o valor de produção agrícola de R$ 11,5 bilhões, um crescimento de 15,2% em relação a 2021. Em 2022, o clima adverso na região Sul fez com que o Rio Grande do Sul perdesse posição no topo do ranking de estados produtores.