Emenda a projeto do Senado anistia dívidas do Pronaf contratadas em 2023

A Comissão de Reforma Agrária do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (13), emenda do senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) ao Projeto de Lei 07/2022, incluindo as operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Crédito Fundiário contratados em 2023, entre os anistiados pela proposta.

De autoria do senador Weverton (PDT/MA), o texto inicial previa a remissão de dívidas dos agricultores familiares contratadas nos estados atingidos pelas enchentes em 2022. O relator, senador Jorge Seif, em seu relatório preliminar, incluiu o ano de 2021 e estendeu também para prejuízos com a estiagem. A emenda de Heinze contempla as operações contratadas em 2023.

Na justificativa, o senador gaúcho destacou que as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias aniquilaram as lavouras, provocaram a morte de quase 30 mil animais e a destruição de 35,5 toneladas de peixe e mais de 327 mil litros de leite.

“O senador Seif demonstrou sensibilidade e compreendeu bem o impacto das enchentes para agricultura familiar, que não possui lastro financeiro para suportar eventos tão complexos, e acolheu de imediato o meu pleito. Trata-se de uma vitória para quem segue enfrentando os desafios impostos por uma severa estiagem, seguida de um ciclone e agora de chuvas torrenciais”, ressaltou Heinze.

A iniciativa aguarda, em caráter terminativo, a apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos. Após aprovação pelo Senado, o texto será analisado pela Câmara dos Deputados.