Estado prorroga parcelas do Feaper para agricultores de municípios atingidos pelas enchentes

Menos de 24 horas após a reunião realizada pela Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha da Assembleia, na terça-feira, em Lajeado, formular uma pauta com medidas de socorro aos agricultores familiares gaúchos, foi publicada, nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do Estado, a Resolução 09/2023 do Conselho de Administração do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) prorrogando por 180 dias o vencimento das parcelas de financiamento de todos os programas e projetos executados pelo fundo. A medida atende a agricultores dos municípios gaúchos em estado de calamidade pública devido as enchentes ocorridas entre 3 e 6 de setembro.



A resolução atende a um dos cinco pontos da pauta destinada ao governo estadual. Com o auxílio da Fetag-RS, de prefeituras, sindicatos de trabalhadores rurais e Emater, a Frente construiu 12 reivindicações, sendo sete direcionadas ao governo federal. Nesta quarta-feira, o deputado Elton Weber, presidente da Frente, lidera a comitiva gaúcha em Brasília onde o documento com os pleitos será entregue nos ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Integração, das Cidades, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e para a Bancada Gaúcha e a vice-Presidência da República.

“A nossa mobilização começa a dar resultado, com atendimento de um item importante da pauta já que os agricultores não têm as mínimas condições de retomar a atividade produtiva neste momento, o que logicamente afeta qualquer possibilidade de pagamento de operações de crédito”, disse Weber que nesta manhã acompanhou o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar no Congresso, deputado federal Heitor Schuch, em audiência com o presidente da Conab Edegar Pretto, onde o grupo pediu apoio para agilizar medidas.

A comitiva é formada ainda pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin; pelo presidente da Fetag, Carlos Joel; pelo secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Lindomar do Carmo e pela presidente da Emater, Mara Helena Saalfeld; e pelo deputado estadual Pepe Vargas.

No final da tarde, haverá reunião com o secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Hailton Madureira, para falar sobre recursos para reconstrução de moradias rurais. Na quinta-feira, os encontros serão com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.