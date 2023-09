Reunião em Lajeado discute ações emergenciais para agricultores

Discutir ações emergenciais de socorro aos agricultores e pecuaristas familiares atingidos pela enchente nas regiões da Serra, do Vale do Taquari e do Rio Pardo. Este foi o objetivo de uma reunião realizada nesta terça-feira (12), na Câmara de Vereadores de Lajeado. Organizada pela Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha – representada pelo deputado estadual Elton Weber -, a ação teve o objetivo de ouvir, de lideranças, gestores, representantes de entidades e agricultores, quais são as demandas mais emergenciais no que diz respeito às perdas no setor primário. As informações são da assessoria de comunicação da Emater-RS.



Como resultado do debate foi gerado um documento, que deverá ser encaminhado aos governos federal e estadual e que visa solicitar apoio em questões diversas, que vão desde a reconstrução da infraestrutura rural, passando pela elaboração de políticas públicas ágeis e de créditos emergenciais, até chegar a possíveis anistias ou ampliações dos prazos de carência para quitação de financiamentos. "Na verdade, o que se busca é estruturar uma série de ações extraordinárias e que possam atender imediatamente os produtores que chegam até nós", pontuou Weber.

Diante de uma situação que foge da normalidade, foram diversas as questões abordadas pela plenária – composta por autoridades das cidades atingidas, além de representantes de entidades. "Em um momento que tanto nos abala, é fundamental pensar também no acolhimento das pessoas que retornam às suas casas e se deparam, não apenas com a perda de móveis ou utensílios, mas de seus cultivos, seus animais", frisou o prefeito de Colinas, Sandro Hermann.



Presente no encontro, o secretário de Desenvolvimento Rural (SDR) do Governo do Estado, Ronaldo Santini, reforçou a importância do ato, destacando a resiliência e a abnegação do povo gaúcho, que tem unido forças em todas as frentes na busca por superar essa tragédia. "Passada uma semana dos acontecimentos, é preciso estar presente o tempo todo, porque o trabalho não se encerra", frisou, comentando que o Estado já está oportunizando uma série de investimentos para a recuperação de serviços básicos – de postos de atendimento a hospitais e farmácias, até obras emergenciais de infraestrutura.



Em sua manifestação, destacou também o papel dos extensionistas da Emater/RS-Ascar que, desde o primeiro dia, têm trabalhado de forma incansável junto aos agricultores familiares, elaborando levantamento de perdas, produzindo laudos que geram informações técnicas eficientes e coordenando outras estratégias junto às famílias, que possam minimizar a sensação de desamparo. "No Estado, um levantamento preliminar da Emater dá conta de que uma área produtiva de 68 mil hectares foi afetada por estas enchentes, o que dá uma ideia da dimensão dos prejuízos envolvidos, isso sem mencionar outras questões", observou.

A ideia, daqui para frente, é pensar em políticas que prorroguem dívidas, suspendam pagamentos – no caso das linhas do Pronaf - ou mesmo que anistiem dívidas. "E tudo de preferência de forma ágil, de forma a reduzir as burocracias", comentou Santini, que sugeriu ainda a criação de uma espécie de fundo para a prevenção de catástrofes. A fala do diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera, foi ao encontro da do secretário. "Queremos reforçar que estamos presentes junto aos produtores, levantando dados de forma permanente e organizada, que poderão nos dar uma dimensão do tamanho das necessidades, que resultarão em políticas de apoio efetivas", avaliou.



Em sua fala, Baldissera também citou a gênese do trabalho da Emater/RS-Ascar no que diz respeito aos aspectos socioassistenciais – de apoiar as famílias na esfera emocional, contribuindo para que elas possam ter forças para se refazer, se reestruturar e continuar. "É um compromisso que vai para além do ambiente físico, da infraestrutura, de levantamentos de todas as perdas materiais, mas que olha para o ser humano em seu íntimo e para as dores que todos ali estão vivendo", analisou, citando outras sugestões ou pautas, como a possível criação de comitês de prevenção de eventos climáticos