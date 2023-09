Estoque de soja tem queda, mas nível alto preocupa produtores gaúchos

Pedro Carrizo, especial para o Jornal do Comércio

Devido a uma ligeira valorização no preço da saca, e como forma de liberar espaço para as safras de inverno e verão, parte do estoque de passagem de soja no Estado foi escoado nos últimos dois meses, entre julho e agosto, segundo cooperativas gaúchas do setor. Embora não seja possível precisar quanto foi escoado durante o período e o montante ainda guardado em silos, o movimento chama atenção e tem relação com a compra de insumos para a próxima semeadura de soja."Agora é o momento do produtor adquirir insumos para a próxima safra e, quando está descapitalizado, precisa vender o estoque para ir às compras. Outro fator que tem incentivado é a valorização dos prêmios em contratos futuros na Bolsa de Chicago", diz Tarcísio Minetto, gerente de Relações Institucionais e Sindicais do Sistema Ocergs.“O escoamento que percebemos no último mês é fruto de negócios que foram realizados no final do primeiro semestre”, entende Luiz Claudio Gomes, gerente comercial de Grãos da Cotrijal, de Não-Me-Toque.Minetto afirma, sem mencionar números, que o estoque de passagem tem diminuído aos poucos entre as cooperativas agrícolas do Sistema Ocergs, sobretudo nos últimos dois meses: "o sentimento é de um ritmo mais acelerado nas movimentações".Mesmo assim, o déficit de armazenagem preocupa. Segundo produtores, a quantidade de grãos ainda por vender pode causar transtornos caso haja baixa liquidez da próxima safra de trigo, a ser colhida em outubro, somado a uma safra cheia de soja, o que não ocorre há três anos.No caso da Cotrijal, o estoque de passagem segue alto: em relação à soja, menos de 60% da safra anterior, colhida no início deste ano, foi comercializada. Além disso, há também milho e trigo do ciclo passado guardado nos silos da cooperativa de Não-Me-Toque. Gomes enfatiza, no entanto, que o volume armazenado era consideravelmente maior há dois meses."Esse gargalo preocupa bastante. O estoque de passagem segue muito alto e o espaço de armazenagem poderá ser insuficiente com a chegada das próximas culturas", alerta o representante da Cotrijal.A preocupação é compartilhada por João Carlos Pires, diretor de Produção Agrícola da Cotripal, mesmo que a cooperativa tenha reduzido significativamente seu estoque. Nos últimos dois meses, foi escoada 35% da produção que estava guardada nos silos da Cotripal, afirma Pires.O movimento é similar, mas menos intenso, na Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL), onde o estoque de soja da safra 2022/2023 caiu de 50% para cerca de 35%, principalmente devido às comercializações no mês de agosto. No entanto, a movimentação voltou a arrefecer na primeira semana de setembro. O Rio Grande do Sul tinha cerca de 6 milhões de toneladas de soja estocada há dois meses , o que hoje acredito estar próximo de 4 milhões de toneladas. É preciso reduzir esse volume para, pelo menos, 2 milhões de toneladas até o fim do ano", estima Pires.Todas cooperativas citadas fizeram recentemente investimentos milionários na ampliação da capacidade de armazenagem , conforme noticiou oAtualmente, o preço interno da saca de soja varia entre R$ 140,00 e R$ 147,00, a depender de questões geográficas e logísticas.. Segundo analisa Diogo Moreira, consultor da Agrodex, de Carazinho, a valorização é apoiada na melhora dos prêmios:"As tradings agrícolas estão tentando motivar o produtor a aumentar a área plantada de soja, em razão da projeção de safra cheia no Sul, então os preços tentam se moldar em cima de melhores prêmios, que no primeiro semestre estavam negativos e derrubaram a cotação do grão".