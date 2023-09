Lajeado sedia reunião sobre socorro a produtores afetados pelas enchentes

Presidida pelo deputado Elton Weber (PSB), a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa do Estado reúne, nesta terça-feira (12), a partir das 8h30min, na Câmara de Vereadores de Lajeado, sindicatos de trabalhadores rurais e representantes de 23 municípios atingidos pelas enchentes. O objetivo é apontar as necessidades dos agricultores familiares tanto em nível federal quanto em âmbito estadual. Também foram convidados o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, os secretários do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini; e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, além do presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB) e deputados.

Segundo Weber, a pauta federal será tratada nesta semana em Brasília, aonde o deputado já tinha agendado anteriormente uma reunião com o vice-presidente Geraldo para a quinta-feira (14), às 12h, e em audiências que estão sendo articuladas com ministros de áreas afins. Após percorrer municípios atingidos durante o feriado, o parlamentar disse que está muito claro a urgência de recursos e linhas de crédito subsidiadas para medidas que permitam retomar o trabalho nas unidades produtivas, como reconstrução de galpões, compra de máquinas e implementos e reposição de animais.

O governo anunciou a liberação de R$ 741 milhões para o Vale do Taquari, recursos a serem divididos entre iniciativas para reconstrução e rescaldo dos danos materiais, além de recursos para recuperação econômica tanto das famílias atingidas quanto das empresas que sofreram danos. Já o Estado anunciou cerca de R$ 1 bilhão em linhas de crédito especial, sendo R$ 300 milhões para o meio rural, mas não está claro se haverá rebate ou juros diferenciados, o que é essencial neste momento. Também amanhã, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vota o repasse de R$ 20 milhões para atenuar os efeitos da catástrofe nos meios urbano e rural.