Marfrig vende frigoríficos para a Minerva; negociação envolve plantas no RS

A Marfrig anunciou nesta segunda-feira (28) a venda de unidades de abate de bovinos na América do Sul no valor de R$ 7,5 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão pagos no ato. A negociação envolve a venda de três plantas no Rio Grande do Sul, localizadas em Alegrete, Bagé e São Gabriel, além de outras no Brasil, Uruguai, Chile e Argentina. A alienação dos ativos de abate não envolve troca de ações e está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias e concorrenciais.

• LEIA TAMBÉM: Frigorífico distribui carreteiro a alunos visitantes na Expointer

Os complexos industriais da região, que integram abate e produção de itens de alto valor agregado, com maiores escala, eficiência e margens de lucro, permanecem sob a gestão da Marfrig, que passa a ter uma receita consolidada anual de cerca de R$ 130 bilhões. "Cada vez mais, nos consolidamos como uma companhia global, com diversificação geográfica, produtos de alto valor agregado e marcas líderes em seus segmentos", diz Marcos Molina dos Santos, fundador e presidente do Conselho de Administração da Marfrig. "Enxergamos enormes oportunidades de crescimento, com margens mais altas e mais resilientes", destaca.

A Marfrig é a maior produtora de hambúrgueres do mundo e uma das líderes globais do mercado de proteína bovina. A companhia controla a National Beef, quarta maior e mais eficiente produtora de carne bovina dos Estados Unidos, e a BRF, dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy.

Em 2018, a Mafrig iniciou o processo de foco estratégico em produtos de alto valor agregado, industrializados e de marca com a aquisição do controle da National Beef, que abastece o mercado norte-americano e exporta para outros países. No ano seguinte, a empresa adquiriu a Quickfood, na Argentina, dona de marcas líderes como Paty e Vieníssima!, e o complexo industrial de Várzea Grande, no Mato Grosso.

Em 2020, a Marfrig comprou a Campo del Tesoro, na Argentina, focado na produção de hambúrgueres, e no ano passado inaugurou a mais moderna fábrica de hambúrgueres do mundo em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. Também em 2022 a Marfrig adquiriu o controle acionário da BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. De 2018 a 2022, a participação dos produtos industrializados e de marca na receita líquida da operação América do Sul saiu de cerca de 5% para quase 20%. A capacidade de produção de processados dobrou nos últimos cinco anos.