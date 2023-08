Primeiros animais chegam a Esteio para a 46ª edição da Expointer

Na fila dos 4.275 animais (de argola e rústicos) inscritos para a 46ª Expointer, os três primeiros a ingressar no Parque do parque Assis Brasil na manhã desta segunda-feira (21) foram os ovinos da raça texel, da cabanha Oliveira, de Uruguaiana. Até sexta-feira (25), os portões estarão abertos para receber os exemplares que farão parte da feira que ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro, em Esteio.

Assim como o cabanheiro Cleber Martins, da fazenda de onde veio o trio dianteiro, outros tratadores também estavam no local desde cedo da manhã. É o caso de Magaiver da Rosa, da estância do Sossego, de Uruguaiana. Dos seus 33 anos de idade, há 13 ele participa da feira. “Neste ano estamos trazendo seis animais da raça Braford para a mostra competitiva. Como são animais diferenciados e muito bem cuidados, temos muita fé de que voltaremos campeões”, anteviu o trabalhador rural.

Presente na solenidade, o secretário Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, ressaltou a expectativa positiva desta edição da mostra agropecuária: “Esta já é uma boa feira, pois estamos há uma semana do início e o parque está pronto. Isso nos dá uma perspectiva de recorde de visitantes e, quem sabe até, de negócios.”

De acordo com a subsecretária do parque, Elizabeth Cirne-Lima, esta perspectiva de atrair o maior número de pessoas durante os dias da feira deve-se à remodelação dos espaços, “que proporcionará uma estrutura mais adequada para receber o público”.

Entre as principais mudanças estão as melhorias voltadas aos indivíduos com mobilidade reduzida e deficiência visual. Para isso, foram investidos cerca de R$ 160 mil na construção da chamada Rota da Acessibilidade, que vai desde a entrada no Portão 5 até os pavilhões, sem precisar passar por chão de brita ou de terra.