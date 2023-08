Produtores gaúchos iniciam plantio do milho

A semeadura de milho está em fase inicial no Rio Grande do Sul. Os produtores realizam os trabalhos de preparo das áreas para o plantio. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, na região de Bagé os produtores de Maçambará deram início ao plantio. Em algumas localidades, após praticamente 15 dias sem chuvas, com temperaturas elevadas e falta de umidade na camada superficial do solo, há necessidade de precipitações nos próximos dias para garantir o bom estande de plantas. Os baixos preços do grão fizeram com que diversos produtores do município optassem pelo plantio de trigo e soja, em detrimento de milho.Na região de Frederico Westphalen, a maioria dos produtores está preparando as áreas para a semeadura. Há, no entanto, áreas que já foram semeadas, principalmente as localizadas próximas do Rio Uruguai, como é o caso dos municípios de Pinheirinho do Vale, Vicente Dutra, Iraí, entre outros. Na de Santa Rosa, nos municípios onde os acumulados de chuvas foram menores, a semeadura avançou, atingindo 40% da área em alguns locais. As lavouras recém-semeadas apresentam boa germinação em virtude da temperatura média neste inverno atípico, proporcionando excelente população de plantas em certas áreas. Alguns produtores devem realizar a semeadura no início de setembro, visando a melhores condições de temperatura e do solo para emergência mais rápida das lavouras. Nas áreas já implantadas, observa-se adequada formação de estande de plantas.Já a semeadura de trigo foi encerrada. De modo geral, as lavouras se desenvolvem dentro da normalidade, estando 84% em fase de germinação ou desenvolvimento vegetativo, 14% em floração, e 2% em enchimento de grãos. Na região de Frederico Westphalen, onde estima-se o cultivo de aproximadamente 164 mil hectares, o retorno de chuvas mais significativas nos últimos dias acelerou o crescimento e o processo de floração, que chega a 25% das lavouras. A expectativa de produtividade é muito boa, pois a germinação e o desempenho da cultura estão dentro dos parâmetros de normalidade. Além disso, há novamente expectativa de bons rendimentos em função das condições meteorológicas.