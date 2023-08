Associação Rural de Pelotas lança a 97ª Expofeira

A tecnologia será destaque no lançamento oficial da 97ª Expofeira Pelotas. O evento ocorre nesta quinta-feira (17), a partir das 19h, no Salão Nobre da Associação Rural de Pelotas (ARP), no Parque de Exposições Ildefonso Simões Lopes. Com o slogan "Nossa história tem voz", a mais antiga feira agropecuária do Rio Grande do Sul será realizada de 9 a 15 de outubro. As informações são da organização do evento.O slogan indica o conceito da mostra em 2023, que aposta na comunicação como sua principal temática. A ideia é que o agronegócio assuma sua narrativa: além de reverberar em escala nacional e global as potencialidades das 14 cadeias produtivas da região, tem por objetivo fazer chegar em diferentes públicos a realidade da produção rural de Pelotas e da Zona Sul. Para isso, a tecnologia será uma aliada.A Expofeira vai disponibilizar nesta edição experiências imersivas aos visitantes. Por meio delas, o público terá acesso virtual às atividades que compõem o agronegócio regional. Uma amostra dessa proposta poderá ser conferida já na cerimônia de lançamento. O vídeo oficial será exibido em formato imersivo para que as pessoas, por meio de óculos de realidade virtual, possam participar dos bastidores da gravação, juntamente com os atores, dentro da cena, no estúdio de gravação e no espaço que serviu como locação.A trilha que acompanha as imagens é assinada pelo compositor e intérprete pelotense Kiko Castro Neves, ex-integrante dos Almôndegas). "É uma escolha que acompanha o movimento da nossa Expofeira, que é de valorizar o que é nosso", explica Augusto Rassier, presidente da ARP. "Nossa história e nossa voz não se restringem ao agro, mas se amplia a toda região", completa.Também na cerimônia será lançado o agrocast "Nossa história tem voz", série de podcasts com lideranças do agronegócio local e regional. A primeira edição vai ao ar já nesta quinta-feira, com episódios semanais até a primeira semana de outubro. Os conteúdos poderão ser conferidos nos canais da Expofeira nas plataformas Youtube e Spotify, além das redes sociais Instagram e Facebook.Tecnologia, aliás, não é novidade na Expofeira Pelotas. Em 2020, durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19, a Expofeira criou o primeiro metaverso do agronegócio do Brasil, ao realizar o evento em formato 100% digital. "Toda essa temática e experiências que estamos propondo se ancoram em uma longa história", diz Rassier. O presidente da ARP lembra que neste ano a entidade comemora dia 12 de outubro, durante a Expofeira, 125 anos de fundação e está a caminho da centésima edição da mostra, a ser realizada em 2026.