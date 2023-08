Dirigente da Abag defende assinatura de acordo UE-Mercosul

Nícolas Pasinato

A busca por um acordo bilateral entre a União Europeia e o Mercosul é um tema antigo, com negociações desde o fim da década de 1990. O assunto, porém, ganhou tração em 2023 com a mudança da presidência do Brasil e a intenção do governo Lula (PT) em concluir as tratativas entre os blocos ainda este ano. Exigências mais recentes do bloco europeu para aprovar a assinatura do tratato, que incluem, entre outras coisas, a previsão de multas em caso de descumprimento de obrigações ambientais, porém, têm gerado desconforto em setores produtivos do País, em especial, no agronegócio. Essas questões estiveram presentes na reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul realizada nesta terça-feira (15) no hotel Hilton, em Porto Alegre. O palestrante da vez foi Ingo Plöger, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e presidente do Conselho Empresarial da América Latina (CEAL Brasil). “A Abag, juntamente com grupos produtores do Sul, que envolvem associações da Argentina, Uruguai e Paraguai, trabalha intensamente para interpretar corretamente o que significa o Green Deal e como podemos nos adequar a ele. Queremos fortalecer as relações e o diálogo para que tenhamos o acordo ratificado”, disse Plöger, em entrevista ao JC após a palestra. Para Plöger, os atuais termos da resolução, concluídos em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), embora apresentem defeitos, devem avançar. “O que não se pode fazer é abrir o acordo novamente. Caso isso aconteça, ele nunca mais vai fechar”, alerta. Nos últimos anos, o Brasil tem sido um dos principais fornecedores de produtos agrícolas para a União Europeia. Durante a sua palestra, o vice-presidente da Abag demonstrou preocupação com a possibilidade dessa relação se enfraquecer nos próximos anos em razão de possíveis efeitos do Pacto Ecológico Europeu, chamado de Green Deal. “O problema começa quando a União Europeia começa a internacionalizar o conceito do Green Deal. Uma coisa é fazer uma lei a partir de princípios que estão de acordo com a sua realidade. Outra é tentar disseminar essa ordem para o mundo como uma verdade”, analisa. Como exemplo desse desacordo ele cita que, dentre os objetivos do Pacto está o de reduzir em 50% a utilização de agrotóxicos até 2030. “Até aí tudo bem, é uma pauta deles. Mas eles exigem que o cálculo se dê por hectare/ano, o que gera desvantagem para a área tropical que conta com duas, às vezes três safras anuais”, cita.Ele menciona ainda a meta de, até 2030, ter 25% das terras aráveis da UE voltadas à agricultura orgânica. “Os orgânicos são menos produtivos (em relação ao cultivo tradicional) e, consequentemente, eles precisarão tirar produção de um lado. Como eles resolverão isso? Não se sabe. Mas não será por importação. Não há uma frase do Green Deal que prevê aumento de mercado”, critica.