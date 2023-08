Afubra e Fetag promovem 1ª ExpoFeira Rural

A Afubra (Associação dos Fumicultores do Brasil) e a Fetag-RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) promovem, nos dias 16 e 17 de setembro, a 1ª ExpoFeira Rural, o encontro das famílias do campo e da cidade. O evento será realizado no Parque da Expoagro Afubra, na localidade de Rincão del Rey, em Rio Pardo. As informações são da organização da feira.

A 1ª ExpoFeira Rural contará com a participação de 60 agroindústrias familiares, com produtos de origem animal, vegetal e panificados, além de artigos de artesanato, plantas e flores. As agroindústrias familiares interessadas podem fazer sua inscrição nos escritórios dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais até o dia 25 de agosto.

Além do Pavilhão, uma intensa e variada programação está sendo elaborada para receber os visitantes. Haverá oportunidades de negócios, com feirão de carros seminovos da Arevesc, participação da Loja Agrícola da Afubra e da Afubra Verde Energia Solar; o Espaço Ambiental, com a participação do Verde é Vida e do Centro de Difusão Agropecuária Afubra; Lazer, com exposição de carros antigos, Espaço do Chimarrão e apresentação dos roteiros de turismo rural da região; recreação e diversão com brinquedos do Sesc e jogos lúdicos; o Espaço Saúde; o Espaço da Gastronomia com Oficinas do Senac e a participação de Food Truck e das cervejarias artesanais; e o Espaço Social, com a participação de entidades assistenciais.

Segundo o presidente da Afubra, Marcilio Drescher, o principal objetivo é possibilitar o acesso à um dos maiores atrativos da Expoagro Afubra: o Pavilhão da Agricultura Familiar. “Como a nossa feira ocorre em dias de semana, tendo como principal público os produtores rurais, sabemos que o público em geral, principalmente dos centros urbanos, tem dificuldades para conhecer e desfrutar dos produtos das agroindústrias familiares”.

Drescher ainda destaca que, tanto a Afubra como a Fetag, sabem da importância das agroindústrias para as pequenas propriedades. “É uma fonte de renda e uma diversificação, um tema muito defendido pelas entidades”.

Para o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, a ExpoFeira Rural é uma iniciativa valiosa para aproximar o campo e a cidade, onde os produtores terão um espaço novo para apresentar e comercializar seus produtos e, ao mesmo tempo, proporciona o acesso direto aos consumidores da agricultura familiar. Segundo ele, as agroindústrias são uma excelente oportunidade para o produtor diversificar suas culturas e buscar outras fontes de renda.

“Será um final de semana especial e diferente no Parque da Expoagro Afubra, para vir com a família e desfrutar de todas as atrações e oportunidades em um amplo espaço, em um ambiente familiar e seguro”, comentam Ricardo Senger Michel, gerente comercial da Afubra, e Márcio Almeida, assessor para Eventos Agropecuários da Afubra, à frente da organização da 1ª ExpoFeira Rural.

O parque estará aberto para a 1ª ExpoFeira Rural das 9h às 21h no sábado e das 9h às 18h no domingo, com estacionamento e entrada franca. O evento conta com o patrocínio do Sicredi, Adama, SindiTabaco, Basf e Sicoob.